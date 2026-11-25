Competição será disputada entre 14 e 23 de dezembro, com 12 partidas e equipes de todos os estados da região; entrada será gratuita

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A Ilha do Retiro será a sede da segunda edição da Copa Maria Bonita, competição de futebol feminino que reunirá representantes dos nove estados do Nordeste. O torneio será disputado entre os dias 14 e 23 de dezembro de 2026, com entrada gratuita para o público.

Ao todo, serão 12 partidas realizadas no estádio do Sport, no Recife. A competição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Quais clubes disputam a Copa Maria Bonita?

A edição de 2026 terá nove equipes, cada uma representando um estado nordestino. O Sport será o representante de Pernambuco e jogará em casa.

Sport (PE)

Vitória (BA)

Juventude (SE)

CRB (AL)

Mixto (PB)

ABC+União (RN)

Ceará (CE)

Sampaio Corrêa (MA)

Piripiri (PI)

O Piripiri será o representante do Piauí após a desistência do Atlético Piauiense. A equipe foi vice-campeã do Campeonato Piauiense Feminino de 2026.

Ilha do Retiro será palco da competição

A escolha da Ilha do Retiro foi apresentada pela organização como parte da proposta de ampliar a visibilidade do futebol feminino nordestino. O estádio do Sport receberá todos os jogos do torneio.

Denis Perucci, idealizador da Copa Maria Bonita, destacou a localização do estádio e a gratuidade dos ingressos como fatores que podem facilitar a presença dos torcedores.

“Um dos grandes desafios do futebol feminino é atrair cada vez mais público aos estádios. A Ilha do Retiro, além de toda a sua tradição, está localizada em uma região central do Recife, de fácil acesso, o que, aliado à gratuidade dos ingressos, favorece a presença dos torcedores”, afirmou.

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Serviço: Copa Maria Bonita Petrobras 2026