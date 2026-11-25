Ilha do Retiro recebe a Copa Maria Bonita de futebol feminino em dezembro
Competição será disputada entre 14 e 23 de dezembro, com 12 partidas e equipes de todos os estados da região; entrada será gratuita
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A Ilha do Retiro será a sede da segunda edição da Copa Maria Bonita, competição de futebol feminino que reunirá representantes dos nove estados do Nordeste. O torneio será disputado entre os dias 14 e 23 de dezembro de 2026, com entrada gratuita para o público.
Ao todo, serão 12 partidas realizadas no estádio do Sport, no Recife. A competição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
Quais clubes disputam a Copa Maria Bonita?
A edição de 2026 terá nove equipes, cada uma representando um estado nordestino. O Sport será o representante de Pernambuco e jogará em casa.
- Sport (PE)
- Vitória (BA)
- Juventude (SE)
- CRB (AL)
- Mixto (PB)
- ABC+União (RN)
- Ceará (CE)
- Sampaio Corrêa (MA)
- Piripiri (PI)
O Piripiri será o representante do Piauí após a desistência do Atlético Piauiense. A equipe foi vice-campeã do Campeonato Piauiense Feminino de 2026.
Ilha do Retiro será palco da competição
A escolha da Ilha do Retiro foi apresentada pela organização como parte da proposta de ampliar a visibilidade do futebol feminino nordestino. O estádio do Sport receberá todos os jogos do torneio.
Denis Perucci, idealizador da Copa Maria Bonita, destacou a localização do estádio e a gratuidade dos ingressos como fatores que podem facilitar a presença dos torcedores.
“Um dos grandes desafios do futebol feminino é atrair cada vez mais público aos estádios. A Ilha do Retiro, além de toda a sua tradição, está localizada em uma região central do Recife, de fácil acesso, o que, aliado à gratuidade dos ingressos, favorece a presença dos torcedores”, afirmou.
Serviço: Copa Maria Bonita Petrobras 2026
- Competição: Copa Maria Bonita – segunda edição
- Data: 14 a 23 de dezembro de 2026
- Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro)
- Endereço: Avenida Sport Club do Recife, 159 – Recife (PE)
- Participantes: nove clubes, representantes dos estados do Nordeste
- Jogos: 12 partidas
- Ingressos: entrada gratuita