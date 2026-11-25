Ex-mandatário criticou divulgação de auditoria, defendeu contratações de empresas de governança e cobrou transparência sobre rescisão com a Imply

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O ex-presidente do Sport, Yuri Romão, divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações contidas no relatório apresentado pela atual gestão do clube. No texto, o ex-dirigente classificou a publicação nos canais institucionais do Leão como uma "nota irresponsável" com objetivo eleitoral, acusando a administração vigente de utilizar a estrutura rubro-negra para "personalizar disputas e atacar adversários políticos" após uma sequência de resultados esportivos negativos.

Romão criticou a falta de detalhamento nas apurações divulgadas e o momento escolhido para a publicação, que ocorreu fora do prazo prometido e em meio ao calendário eleitoral do clube. O levantamento, feito com as contas do clube entre os anos de 2023 e 2025, identificou cerca de R$ 21 milhões em valores nominais ligados a possíveis irregularidades dentro de uma amostra específica de contratos analisados.

Segundo Romão, o documento apresenta apenas "números e valores lançados ao público, acusações vagas e suspeitas genéricas", sem apontar contratos ou operações específicas que permitam o direito de defesa.

"Quem tem fatos aponta fatos. Quem não tem, lança números", afirmou o ex-mandatário, questionando ainda por que o recorte da auditoria começa apenas em 2023 e deixa de fora os anos de 2021 e 2022.

Ao defender a lisura de sua administração, o ex-presidente lembrou que assumiu o Sport com cinco folhas administrativas em atraso e contas bancárias bloqueadas, destacando a contratação de empresas renomadas para estruturar a governança financeira.

Romão citou o diagnóstico inicial da Ernst & Young, a gestão financeira (BPO) da Alvarez & Marsal, a auditoria das demonstrações contábeis pela BDO, mesma empresa utilizada atualmente, e o processamento de contratos e comissões no sistema ERP TOTVS.

Yuri também apontou uma contradição no discurso atual, lembrando que o atual presidente do clube ocupou a vice-presidência de tecnologia da informação durante grande parte do período auditado, respondendo justamente pela infraestrutura de gestão e sistemas.

No campo financeiro e estrutural, Yuri Romão ressaltou as reformas na Ilha do Retiro e no Centro de Treinamento, além da cobertura da sede social, que, segundo ele, foi deixada com mais de 90% dos valores pagos.

Antecipação de receita no Sport

O ex-dirigente também destacou o contrato firmado com a BaladaApp, afirmando que o acordo permitiu à atual gestão antecipar R$ 40 milhões para sustentar as contas deste ano, além de criticar uma nova antecipação superior a R$ 10 milhões de receitas futuras.

"É muito fácil criticar os contratos de uma gestão enquanto se está na oposição e, depois, utilizar as receitas desses mesmos contratos para honrar os compromissos do clube", escreveu.

Por fim, o ex-presidente cobrou reciprocidade na transparência exigida pela atual diretoria e trouxe à tona os custos da quebra contratual com a antiga operadora de ingressos do clube.

"Até hoje a comunidade rubro-negra não foi informada de quanto custou a rescisão com a Imply. Nós sabemos a resposta. Foram mais de R$ 10 milhões, quando o valor efetivamente devido era inferior a R$ 1,5 milhão. Quem cobra transparência do passado deveria começar oferecendo a sua", disparou Romão, concluindo que não teme auditorias sérias, mas não aceita "confundir fiscalização com perseguição".