Ex-presidente rubro-negro é a principal novidade na composição das chapas que disputarão o comando do clube para o triênio 2027-2029

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As duas chapas que disputarão as eleições do Sport foram homologadas nesta quarta-feira (25). A principal novidade é a presença do ex-presidente Gustavo Dubeux na composição da chapa Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar, que terá Luciano Bivar, da Raça e Tradição, como adversário no pleito marcado para 12 de dezembro.

Presidente do Sport entre 2011 e 2012, Dubeux é considerado um nome de peso nos bastidores políticos da Ilha do Retiro e foi um dos apoiadores da gestão do ex-presidente Yuri Romão. Agora, ele volta a disputar um cargo na administração rubro-negra como candidato a uma das vagas do Conselho de Administração.

Dubeux assume o lugar de Eduardo Monteiro, anunciado inicialmente na composição da chapa de Paulo Bivar. Outra alteração aprovada foi a entrada de Fortunato Russo Neto na vaga anteriormente ocupada por Augusto Caldas.

Outra presença de destaque é Severino Otávio, o Branquinho, que chegou a concorrer para o cargo de presidente do clube na eleição passada, vencida por Matheus Souto Maior.

Confira a composição das chapas homologadas nas eleições do Sport

Chapa 20 – Pelo Sport Todos

Conselho de Administração

Presidente: Paulo Bivar

Vice-presidente: Leonardo Vasconcelos

Conselheiro: Fortunato Russo Neto

Conselheiro: Gustavo Dubeux

Conselheiro: Rodrigo de Abreu Pinto

Conselho Deliberativo

Presidente: Severino Otávio (Branquinho)

Vice-presidente: Marcos Cabral

Chapa 10 – Raça e Tradição

Conselho de Administração

Presidente: Luciano Bivar

Vice-presidente: Isaac Vasconcelos

Conselheiro: Geraldo Carvalho

Conselheiro: José Antônio Neto

Conselheiro: Tiago Petribu

Conselho Deliberativo

Presidente: Gustavo Oiticica

Vice-presidente: Francisco Dantas

Sport terá novo modelo de gestão a partir de 2027

A eleição deste ano marcará uma mudança importante na estrutura administrativa do Sport. A partir de 2027, o clube deixará de contar com a figura do presidente executivo e passará a ser comandado por um Conselho de Administração formado por cinco integrantes, com mandato de três anos.

O grupo será responsável pelas principais decisões estratégicas e administrativas do clube, enquanto a execução das atividades cotidianas ficará a cargo de uma diretoria profissional, liderada por um CEO. Os integrantes do Conselho de Administração não serão remunerados.

As eleições do Sport estão marcadas para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro. Inicialmente, cerca de 6,7 mil associados estão aptos a votar, número que ainda pode sofrer alterações até o pleito.

Será o terceiro ano consecutivo com disputa entre duas chapas pelo comando rubro-negro. Desta vez, a eleição terá ainda um componente familiar: Luciano e Paulo Bivar são tio e sobrinho.

O atual presidente do Sport, Matheus Souto Maior, não disputará a reeleição.