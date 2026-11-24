Ex-presidente diz estar tranquilo, critica falta de divulgação do relatório completo e afirma que vai analisar o material com advogados

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Em contato com o Blog do Torcedor, o ex-presidente do Sport, Yuri Romão, se manifestou após o clube divulgar que recebeu o relatório final da investigação forense independente conduzida pela consultoria Kroll sobre transações financeiras realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025.

Segundo o Sport, a análise identificou cerca de R$ 21 milhões em valores nominais relacionados a possíveis irregularidades dentro da amostra de contratos examinados. O relatório foi encaminhado ao Conselho Fiscal e deverá subsidiar análises internas e eventuais medidas jurídicas.

Em resposta, Yuri afirmou estar “muito tranquilo” e negou ter compactuado com qualquer irregularidade durante sua gestão.

“Deixo claro que estou muito tranquilo e que jamais dei intimidade a algo errado, seja dentro do Sport ou fora dele”, declarou.

O ex-presidente também questionou a forma como o clube apresentou as conclusões da investigação. Para Yuri, a nota divulgada não esclarece suficientemente os fatos por não apresentar o conteúdo integral do relatório.

Yuri ainda sugeriu que a divulgação poderia estar relacionada ao processo político do clube.

“A princípio, mais parece uma cortina de fumaça para encobrir algo relacionado à eleição que se avizinha”, disse.

Outro ponto levantado por Yuri foi a atuação da consultoria Alvarez & Marsal durante o período de sua gestão.

Segundo o ex-presidente, o departamento financeiro do Sport esteve sob acompanhamento da empresa durante o período citado na nota divulgada pelo clube.

“Importante salientar, durante a nossa gestão, o departamento financeiro do clube, exatamente ao longo do período citado na nota, esteve sob controle da Alvarez & Marsal, consultoria multinacional, bastante renomada, e que atua em vários outros clubes do Brasil”, afirmou.

Advogados vão analisar material

Yuri informou ainda que pretende discutir o conteúdo com sua equipe jurídica antes de fazer uma manifestação mais detalhada.

O ex-presidente disse que está em viagem, mas já agendou uma reunião virtual com seus advogados para avaliar o material.

“Estou em viagem, mas já agendei uma reunião virtual com os nossos advogados para eles analisarem o material para, caso realmente exista, e no momento oportuno nos pronunciarmos”, afirmou.

O relatório da Kroll ainda deverá passar por análise do Conselho Fiscal e poderá servir de base para outros encaminhamentos internos e externos do Sport.