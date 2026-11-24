Aos 34 anos, camisa 10 é o oitavo atleta a deixar o Leão nesta reformulação de elenco para 2027, conduzida pelo comitê de transição do clube

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Carlos de Pena não joga mais pelo Sport. Com o vínculo se encerrando e fora dos planos da cúpula pernambucana para a próxima temporada, o meia uruguaio de 34 anos já recebeu o aviso formal de que não permanecerá no clube da Praça da Bandeira, ficando desimpedido para assinar sem custos com qualquer outro clube.

Ao se despedir do Leão, o camisa 10 contabiliza 38 aparições na temporada com a camisa rubro-negra, sendo 16 desde o apito inicial, com participação direta em 11 tentos (balançou as redes cinco vezes e serviu os companheiros em seis ocasiões). No recorte exclusivo da Série B, esteve em ação em 23 rodadas, figurou entre os 11 iniciais em dez oportunidades, marcou três gols e deu quatro assistências.

A dispensa de De Pena amplia para oito a lista de baixas promovidas pelo Leão nesta virada de ano, somando-se aos nomes de Claudinho, Edson Lucas, Raí Lopes, Zé Gabriel, Marlon Douglas, Dudu Teodora e Clayson.

Na outra ponta do planejamento, a equipe já tem uma espinha dorsal de uma dúzia de profissionais com contratos vigentes para 2027: Thiago Couto, Brenno, Augusto Pucci, Felipinho, Marcelo Ajul, Willian Oliveira, Fernando Sobral, Diego Hernández, Juan Alano, Barletta, Kervin Andrade e Neto Pessoa.

Comitê de Transição do Sport

Toda essa movimentação nos bastidores do departamento de futebol passa pelo crivo do comitê de transição, criado para gerir o clube até a eleição do dia 12 de dezembro.

O grupo reúne dirigentes da atual administração e emissários das duas candidaturas que concorrem ao pleito: a do ex-mandatário Luciano Bivar e a de seu sobrinho, Paulo Bivar, herdeiro de Milton Bivar, presidente na histórica conquista da Copa do Brasil de 2008.