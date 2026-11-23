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O Sport recebeu o relatório final da investigação forense independente conduzida pela consultoria internacional Kroll, contratada para auditar transações financeiras realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. A informação foi divulgada pelo clube, em nota oficial, na noite desta segunda-feira (23).

O levantamento, que responde a pedidos da comunidade rubro-negra por maior transparência, identificou cerca de R$ 21 milhões em valores nominais ligados a possíveis irregularidades dentro de uma amostra específica de contratos analisados.

O documento já foi entregue ao Conselho Fiscal e servirá de base para análises estatutárias internas e eventuais encaminhamentos às autoridades competentes.

A contratação da empresa ocorreu diante de um forte contraste financeiro herdado ao término do triênio 2023–2025. Mesmo após arrecadar mais de R$ 600 milhões no período, o clube encerrou o ciclo com apenas pouco mais de R$ 40 mil em caixa e R$ 75 milhões em dívidas vencidas de cobrança imediata, além de quatro folhas salariais atrasadas, abrangendo o departamento de futebol e o setor administrativo, e contratos suspensos com fornecedores por inadimplência.

Diferentemente de uma auditoria contábil anual tradicional, que avalia o balanço geral de forma mais ampla, a investigação forense atua de maneira cirúrgica sobre contratos selecionados por sua relevância ou suspeita, utilizando cruzamento de dados, análise documental e entrevistas.

Por ter caráter técnico e extrajudicial, o relatório não apresenta provas legais definitivas nem aponta culpados diretamente, preservando o direito à ampla defesa e a presunção de inocência dos antigos dirigentes, mas reúne indícios factuais que caberão à Justiça avaliar.

Entre os principais problemas mapeados pela Kroll está a ausência de lastro documental: mais de 60% das transações examinadas não possuíam recibos, notas fiscais ou contratos que comprovassem a contraprestação dos serviços, ou apresentavam divergências contábeis.

O relatório também destacou pagamentos acima dos valores contratados ou fora dos padrões de mercado, além de operações financeiras envolvendo pessoas e empresas ligadas à antiga gestão sem os devidos mecanismos de prevenção a conflitos de interesse.

Na esfera esportiva e administrativa, a consultoria identificou intermediações na contratação de jogadores e integrantes de comissões técnicas conduzidas por agentes sem o devido registro nas entidades desportivas.

Constataram-se ainda confissões de dívida sem respaldo documental adequado, incluindo a sobreposição de garantias sobre as mesmas receitas futuras, e graves falhas de controle interno, marcadas pelo desaparecimento de documentos solicitados e pela exclusão injustificada de registros no sistema financeiro do clube.

O montante de R$ 21 milhões engloba saídas sem comprovação, pagamentos irregulares e receitas devidas ao clube que não foram localizadas, não incluindo outras obrigações contratuais do período que seguem sob análise.

Próximos passos no Sport

Com o relatório em mãos, a diretoria rubro-negra deu início aos trâmites institucionais. O material foi compartilhado integralmente com o Conselho Fiscal para parecer técnico e subsidiará o Conselho Deliberativo no julgamento das contas referentes ao exercício de 2025, que ainda está pendente.

Paralelamente, os setores jurídico e de governança do Sport preparam o envio dos achados aos órgãos externos competentes, reafirmando o compromisso do clube em colaborar com as investigações e fortalecer seus mecanismos de compliance para as próximas gestões.

