Dirigente de 41 anos tem negociação encaminhada com o clube alagoano após confirmar que não permanecerá no Leão para a próxima temporada

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O CRB está próximo de contratar Ítalo Rodrigues, de 41 anos, para assumir o cargo de executivo de futebol na temporada 2027. O dirigente, que trabalhou no Sport em 2026, tem negociação encaminhada com o clube alagoano. A informação foi divulgada pelo site Tribuna Hoje.

Ítalo já confirmou que não continuará no Sport para o próximo ano. As partes negociam uma rescisão contratual em comum acordo, uma vez que o vínculo do profissional com o clube pernambucano termina no fim de 2026.

No CRB, a possível chegada do executivo faz parte do processo de reorganização do departamento de futebol. A expectativa é que ele participe da montagem do elenco e do planejamento para a próxima temporada.

Ítalo Rodrigues confirmou saída do Sport

A saída de Ítalo Rodrigues do Sport foi confirmada pelo próprio dirigente em entrevista coletiva realizada no dia 11 de novembro, na Ilha do Retiro. Na ocasião, ele afirmou que não permaneceria no clube em 2027 e explicou que seu contrato se encerra no fim deste ano.

O executivo foi direto ao comentar a situação e descartou a continuidade no cargo. “Meu contrato se encerra no final do ano. Não precisa conjecturar a minha não continuidade, isso é muito evidente”, declarou.

Durante a entrevista, Ítalo também assumiu a responsabilidade pelos resultados do departamento de futebol na temporada. O dirigente reconheceu que o Sport não alcançou o principal objetivo esportivo, que era conquistar o acesso à Série A.

Sport teve temporada de altos e baixos em 2026

O Sport encerrou 2026 com o título do Campeonato Pernambucano, mas não conseguiu alcançar o acesso à primeira divisão nacional. Na Série B, o Leão terminou na nona colocação e ficou fora da zona de classificação para os playoffs.

Ao longo da competição, a equipe disputou 38 partidas, com 15 vitórias, 13 empates e dez derrotas. O desempenho também foi marcado por mudanças no comando técnico: Roger Silva, Márcio Goiano, Dal Pozzo e Mariano Soso passaram pela equipe durante a temporada.

Na avaliação de Ítalo, cabia a ele responder pelo trabalho realizado no futebol profissional, mesmo quando as decisões eram compartilhadas com outros integrantes da gestão.

“A responsabilidade é minha, sim, do comando do futebol. Mesmo a decisão não sendo apenas minha, se eu não conseguir influenciar numa decisão melhor, essa responsabilidade tem que ser do profissional, tem que ser minha”, afirmou.

Executivo tem passagens por Náutico, Vitória e outros clubes

Ítalo Rodrigues acumula experiências em diferentes equipes do futebol brasileiro. Além de Sport e CRB, o profissional tem passagens por Náutico, Paysandu, CSA, Vitória e Criciúma.

Um dos trabalhos de destaque do dirigente foi no Vitória, quando participou da campanha que terminou com o acesso do clube baiano à Série A, após a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B.

A possível contratação pelo CRB representa um novo desafio para o executivo, que deverá participar da definição das prioridades do departamento de futebol e da avaliação do elenco para 2027.