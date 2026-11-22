Novo espaço interativo será instalado no Salão Social da Ilha do Retiro a partir do próximo dia 3 e marca o início das atividades do novo departamento

O Sport vai inaugurar, no próximo dia 3 de dezembro, o seu novo Memorial, espaço dedicado a preservar e expor os mais de 120 anos de conquistas e a trajetória multiesportiva do clube. Desenvolvido de forma conjunta pelos departamentos de Marketing e de Memória Histórica e Cultura, o equipamento funcionará em uma área anteriormente subutilizada do Salão Social da Ilha do Retiro, substituindo o modelo da antiga sala de troféus, que ocupava o mesmo local desde 1º de dezembro de 1970.

Com a proposta de ampliar a estrutura e modernizar a experiência dos visitantes, o ambiente contará com recursos expositivos e um percurso interativo que percorre a linha do tempo rubro-negra desde a fundação por Guilherme de Aquino e seus amigos, em 1905.

O acervo reúne os principais marcos do futebol, como os 46 títulos do Campeonato Pernambucano, o tricampeonato da Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008, além de dar destaque às demais modalidades esportivas, aos ídolos e ao protagonismo da torcida na transmissão da identidade do clube entre gerações.

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Para o presidente executivo Matheus Souto Maior, o projeto representa um avanço patrimonial e institucional relevante para a relação com os torcedores e o público geral. Segundo o dirigente, além de resgatar a memória do clube, o espaço vai gerar novas fontes de receita por meio das visitações e permitir que rubro-negros e amantes do futebol conheçam de maneira profissional e interativa o peso do Leão no cenário esportivo de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil.

"A criação do Memorial do Sport é mais uma entrega institucional muito importante para nossa torcida. Além de resgatar e manter viva a história gloriosa do Leão, firma mais um avanço patrimonial do Clube, que a partir de dezembro vai contar com um novo espaço dentro do nosso complexo que vai gerar novos recursos não apenas financeiros, com as visitações, mas também criar uma nova relação do Clube com os rubro-negros e rubro-negras, bem como de todos que amam o futebol", disse o presidente rubro-negro.

A entrega do equipamento também simboliza o marco zero do Departamento de Memória Histórica e Cultura do Sport, pasta criada pela atual gestão e aprovada por unanimidade na última reunião do Conselho Deliberativo. De acordo com o CEO do clube, Felipe Ximenes, o investimento na preservação histórica é fundamental para sustentar o crescimento institucional diante das rápidas transformações tecnológicas atuais, garantindo que a valorização do passado sirva de base para a construção do futuro rubro-negro.

"Eu acredito fortemente que em um mundo onde a inteligência artificial e a tecnologia invadiram a vida de todas as pessoas, se torna cada vez mais necessário a valorização do passado dos clubes de futebol para que a gente possa continuar construindo o seu futuro", afirmou Ximenes.