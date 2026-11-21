Atacante solicitou vencimentos acima de R$ 300 mil mensais, contrato de dois anos e pagamento de valor retroativo; cenário afasta renovação

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O atacante Perotti dificilmente seguirá na Ilha do Retiro para a próxima temporada. As negociações pela permanência do jogador esbarraram em exigências financeiras consideradas elevadas pela cúpula do Sport, tornando a continuidade do vínculo um cenário bastante improvável nos bastidores.

De acordo com informações divulgadas pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, o estafe do atleta apresentou uma pedida salarial superior a R$ 300 mil por mês para renovar. Além dos vencimentos mensais acima do teto previsto, o atacante também solicitou um novo acordo com duração de dois anos e o pagamento de um valor retroativo, condições que travaram o avanço das tratativas com o clube.

Até a realização da eleição no dia 12 de dezembro, o planejamento do futebol do Sport está sendo tocado pelo comitê de transição, com representantes da atual gestão e também das duas chapas que disputarão o pleito. Quem também não deve ficar no Sport é o meio-campista Biel. Para permanecer com o jogador, o Leão precisa pagar R$ 2 milhões ao Brusque.

Em paralelo ao trabalho sobre possíveis renovações, o Sport já liberou sete atletas: os laterais Claudinho, Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel e os atacantes Marlon Douglas, Dudu Teodora e Clayson.

A cúpula rubro-negra já comunicou oficialmente cada atleta sobre a não permanência na Ilha do Retiro. Livres após o término dos seus vínculos, os jogadores estão aptos a buscar novos destinos no mercado — exceto o lateral Edson Lucas, que ainda pertence à Ferroviária, de Araraquara, e se reapresenta à equipe do interior paulista.

Fica no Sport

Por meio das redes sociais, o Sport oficializou a permanência de Sued Lima no cargo de auxiliar técnico permanente do clube por mais uma temporada. A decisão foi tomada pelo comitê de transição, de acordo com nota oficial do clube.

"Depois de uma passagem marcante nas categorias de base, entre títulos e atletas revelados, Sued Lima retornou ao Clube em maio deste ano, desta vez para fazer parte da comissão técnica profissional, como assistente fixo do Clube", lembrou o Sport.