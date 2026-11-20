Clube encaminha permanência do auxiliar permanente Sued Lima por mais um ano e deixa futuro do comandante argentino em aberto até definição política

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O comitê de transição do Sport liberou sete atletas cujos vínculos se encerram ao término da atual temporada. Não seguem na Ilha do Retiro: os laterais Claudinho, Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel e os atacantes Marlon Douglas, Dudu Teodora e Clayson.

Todos os profissionais já foram devidamente notificados pela diretoria rubro-negra sobre o fim da passagem pelo clube. Com o encerramento dos compromissos, o grupo fica disponível para negociar com outras equipes, a única exceção é o lateral Edson Lucas, que possui contrato vigente com a Ferroviária, de Araraquara, e retorna ao clube paulista.

Em paralelo à reformulação do plantel, a cúpula leonina encaminhou a permanência de Sued Lima, integrante da comissão técnica permanente, por mais um ano. Ele foi contratado em abril, pouco tempo depois de Márcio Goiano ser efetivado no cargo de treinador do time profissional.

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A situação do comandante argentino, por outro lado, permanece indefinida. As negociações pela renovação de contrato de Mariano Soso estão em compasso de espera, uma vez que a atual administração do Sport repassou os termos e condições para a manutenção do treinador aos representantes das duas chapas na disputa pela eleição executiva do clube: Luciano Bivar e Paulo Bivar.

Comitê de transição do Sport

Para alinhar as decisões do departamento de futebol durante o processo eleitoral, o Sport criou um grupo de trabalho que reúne a atual cúpula rubro-negra e integrantes das duas chapas concorrentes. Da gestão em exercício, participam o vice-presidente Kadico Pereira, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o gerente de futebol Hudson Santos.

A comissão também contará com representantes da Chapa 10 ("Raça e Tradição"), encabeçada por Luciano Bivar, e da Chapa 20 ("Pelo Sport Todos"), liderada por Paulo Bivar.

A meta da iniciativa é assegurar alinhamento e consenso sobre ações prioritárias, evitando atrasos na reformulação do elenco e no planejamento da próxima temporada. O pleito que definirá o comando executivo do clube a partir de 2027 está marcado para o dia 12 de dezembro.