Jogadores se machucaram no confronto contra o Goiás e iniciarão processo de recuperação sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube

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O departamento médico do Sport anunciou nesta quinta-feira (20) que os atletas Marcelo Ajul e Habrãao precisarão passar por intervenções cirúrgicas. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, os dois jogadores sofreram traumas durante a partida contra o Goiás, válida pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Conforme o boletim médico rubro-negro, Marcelo Ajul passará por um procedimento no tornozelo direito, enquanto Habrãao será operado no pé esquerdo.

O clube não detalhou o prazo exato para a volta da dupla aos treinos, mas informou que ambos permanecerão sob os cuidados e o acompanhamento integral do Núcleo de Saúde e Performance do Sport ao longo de todo o período de reabilitação até estarem aptos para retornar aos gramados.

Prata da casa do Sport, o zagueiro Marcelo Ajul possui contrato até dezembro de 2028. Já Habraão chegou por empréstimo até o fim desta temporada. Ele tem vínculo em definitivo com o Athlético-PR até fevereiro de 2028.

"O Departamento Médico do Sport Club do Recife comunica que os atletas Marcelo Ajul e Habrãao serão submetidos a procedimentos cirúrgicos em tornozelo direito e em pé esquerdo, respectivamente, após traumas sofridos na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B contra o Goiás", afirmou o Leão, em nota oficial.

"Os atletas seguirão sendo acompanhados pelo Núcleo de Saúde e Performance do Sport até o retorno aos gramados", completou.