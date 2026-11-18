Comitê de transição rubro-negro deve começar a debater manutenção de peças do elenco para 2027 nos próximos dias; atacante propôs vínculo de dois anos

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O planejamento do Sport para a temporada 2027 já começou a movimentar os bastidores da Ilha do Retiro, especialmente no que diz respeito à manutenção de peças importantes do elenco. De acordo com informações apuradas pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, a cúpula rubro-negra, já sob a atuação do recém-criado comitê de transição, com representantes da atual gestão e das duas chapas inscritas na eleição, deve realizar em breve uma reunião para tratar da renovação contratual do atacante Perotti.

Conforme apuração, o centroavante apresentou uma contraproposta para estender seu vínculo com o Leão por mais dois anos, mediante um salário mensal na casa dos R$ 300 mil. O principal entrave na negociação, contudo, reside na cláusula de saída.

Perotti solicitou uma multa rescisória considerada baixa pela diretoria, estipulada em torno de R$ 400 mil, válida caso algum clube apresente proposta para tirá-lo da Ilha do Retiro durante a vigência do novo contrato.

Depois do último jogo da temporada, a vitória sobre o Goiás, Perotti desabafou sobre o assunto, ainda na beira do campo, em entrevista à Rádio Jornal. As primeiras tratativas sobre a possível renovação começaram no meio da disputa da Série B.

“No meio do ano falaram que meu staff não queria renovar. Isso nunca aconteceu. Desde quando cheguei aqui, o Sport demonstrou interesse em renovar e sempre esperamos uma proposta. A gente entende o momento do clube, de dificuldade financeira”, explicou o jogador.

“Fiquei triste porque, quando parei de jogar, o Sport pediu para diminuir os valores que eu tinha pedido. A gente então achou melhor deixar para conversar no fim do ano”, completou.

Apesar da situação, o centroavante não escondeu a forte ligação com o Leão. “O Sport ganhou meu coração. Amo esse clube e essa cidade. Independentemente de estar aqui ou não ano que vem, vou torcer pelo melhor desse clube”

Mais uma pauta no Sport

Outro nome que está na pauta de discussões do departamento de futebol é o do meio-campista Biel. Diferentemente de Perotti, a permanência do meia passa obrigatoriamente por um investimento financeiro alto. Sem margem para uma nova renovação de empréstimo junto ao Brusque, de Santa Catarina, o Sport precisará exercer a opção de compra e desembolsar R$ 2 milhões caso deseje manter o atleta em definitivo.

A diretoria e os membros do comitê de transição avaliam com cautela se o custo-benefício da operação se justifica dentro da atual realidade financeira do clube, ponderando a irregularidade apresentada pelo jogador ao longo da temporada e as alternativas disponíveis no mercado por valores semelhantes.

A eleição do Sport está marcada para o dia 12 de dezembro. De um lado, a Chapa 10, "Raça e Tradição", que tem Luciano Bivar como candidato à presidência. Do outro, a Chapa 20, "Pelo Sport Todos", liderada por Paulo Bivar.