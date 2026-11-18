Com o fim da temporada, Sport precisa definir renovações e saídas; confira os vínculos dos atletas e os possíveis retornos para 2027.

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Com a temporada de 2026 encerrada, o Sport começa a definir o futuro do elenco para 2027, ano em que disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre jogadores com contratos longos, vínculos próximos do encerramento e atletas emprestados, o clube terá uma série de decisões a tomar antes do início da próxima temporada.

O planejamento acontece em meio às eleições presidenciais do Sport, marcadas para o dia 12 de dezembro. Para evitar que as definições do departamento de futebol fiquem paralisadas até a escolha da nova gestão, o clube iniciou a formação de um comitê de transição, que contará com representantes das duas chapas que disputam o pleito.

A situação contratual dos jogadores é uma das principais questões a serem resolvidas. Parte do elenco possui vínculo para 2027 ou além, enquanto outros atletas encerram seus contratos entre novembro e dezembro deste ano. Há ainda situações específicas envolvendo cláusulas de renovação, recuperação de lesões e possíveis retornos de empréstimos.

Quais jogadores do Sport têm contrato para 2027?

O Sport encerrou a temporada de 2026 com parte do elenco já vinculada ao clube para o próximo ano. Ao todo, 12 jogadores possuem contratos válidos para pelo menos parte de 2027, enquanto outros ainda dependem de negociações para definir seus futuros.

Porém, ter contrato vigente não significa necessariamente que o jogador permanecerá no clube. Os atletas ainda podem ser negociados, emprestados ou ter seus vínculos encerrados antecipadamente.

Confira os jogadores com contrato para 2027 ou além:

Goleiros

Thiago Couto: dezembro de 2027;

dezembro de 2027; Brenno: dezembro de 2027.

Laterais

Augusto Pucci: novembro de 2027;

novembro de 2027; Felipinho: dezembro de 2027.

Zagueiros

Marcelo Ajul: dezembro de 2028.

Volantes e meio-campistas

Willian Oliveira: dezembro de 2027;

dezembro de 2027; Fernando Sobral: dezembro de 2028;

dezembro de 2028; Juan Alano: fevereiro de 2027, com cláusulas de renovação;

fevereiro de 2027, com cláusulas de renovação; Diego Hernández: dezembro de 2027.

Atacantes

Chrystian Barletta: julho de 2029;

julho de 2029; Kervin Andrade: junho de 2027;

junho de 2027; Neto Pessoa: dezembro de 2027.

Entre os nomes relacionados, Barletta possui um dos contratos mais longos do elenco, com vínculo até julho de 2029. Fernando Sobral e Marcelo Ajul também estão entre os atletas com compromissos que ultrapassam a próxima temporada.

Quem está em fim de contrato e pode deixar o Sport?

Enquanto parte do elenco possui vínculos mais longos, outros jogadores têm contratos previstos para terminar ainda em 2026.

A situação exige atenção da diretoria, já que a continuidade desses atletas depende de novas negociações, quando não existem cláusulas específicas de prorrogação.

Confira os vencimentos contratuais previstos:

Goleiros

Denis: dezembro de 2026. (pode ter contrato renovado por questões legais)

Laterais

Edson Lucas: novembro de 2026;

novembro de 2026; Raí Lopes: dezembro de 2026, com opção de renovação pelo clube.

Zagueiros

Marcelo Benevenuto: novembro de 2026;

novembro de 2026; Habraão: dezembro de 2026;

dezembro de 2026; Kayky Almeida: dezembro de 2026.

Volantes e meio-campistas

Patrick de Paula: novembro de 2026;

novembro de 2026; Biel Fonseca: novembro de 2026;

novembro de 2026; Zé Gabriel: novembro de 2026;

novembro de 2026; Murilo Rhikman: novembro de 2026;

novembro de 2026; Fábio Matheus: dezembro de 2026;

dezembro de 2026; Carlos de Pena: novembro de 2026.

Atacantes

Pedro Perotti: novembro de 2026;

novembro de 2026; Clayson: novembro de 2026;

novembro de 2026; Marlon Douglas: novembro de 2026;

novembro de 2026; Dudu Teodora: novembro de 2026.

Essa relação não representa que todos os atletas vão sair do clube. Os jogadores podem permanecer caso haja acordo para renovação de contrato.

Juan Alano, Patrick de Paula e Raí Lopes: entenda as cláusulas de renovação

Juan Alano

Contratado em definitivo em agosto, Juan Alano possui vínculo inicial com o Sport até 28 de fevereiro de 2027. Entretanto, o acordo prevê duas possibilidades de extensão automática: a primeira até dezembro de 2027 e a segunda até dezembro de 2028.

Para impedir a primeira renovação, tanto o Sport quanto o jogador podem optar pelo encerramento do vínculo, desde que a parte interessada pague R$ 1 milhão à outra. Caso nenhuma das partes tome essa iniciativa, o contrato será prorrogado automaticamente até o fim de 2027.

Outro detalhe importante envolve os valores previstos para as próximas temporadas. O contrato estabelece condições financeiras diferentes de acordo com a divisão disputada pelo Sport. Com a permanência do Leão na Série B, a remuneração prevista será menor do que aquela estabelecida para um cenário de acesso à Série A.

O acordo também prevê reajustes vinculados ao desempenho esportivo e ao cumprimento de metas individuais. Na contratação, o Sport passou a deter 100% dos direitos econômicos de Juan Alano, sem precisar pagar pela transferência.

Patrick de Paula

A situação de Patrick de Paula é diferente. O meio-campista foi contratado sem custos de transferência e assinou vínculo inicial até 30 de novembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até dezembro de 2027.

Entretanto, a prorrogação dependia de duas condições que precisavam ser cumpridas simultaneamente: o acesso do Sport à Série A de 2027 e a participação mínima do jogador nas partidas da Série B de 2026, conforme percentual estabelecido em contrato.

Como o Leão da Ilha não conseguiu conquistar o acesso à primeira divisão, uma das exigências deixou de ser atendida. Dessa forma, a cláusula de renovação automática não será acionada, independentemente do cumprimento das metas individuais pelo atleta.

Com o encerramento do vínculo previsto para novembro, a permanência de Patrick de Paula no Sport dependerá de uma nova negociação entre as partes.

Raí Lopes

O lateral-esquerdo Raí Lopes, contratado em setembro junto ao Sheriff, da Moldávia, possui vínculo com o Sport até 31 de dezembro de 2026. Entretanto, o contrato prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada, até dezembro de 2027.

Diferentemente de Juan Alano, a prorrogação não acontece automaticamente. O Sport possui o direito exclusivo de decidir pela continuidade do jogador, podendo exercer essa opção até o encerramento de 2026, sem depender de uma nova negociação com o atleta.

A contratação foi realizada sem custos de transferência para o Leão. Como parte do acordo, o Sheriff manteve o direito de receber 20% do valor de uma eventual negociação futura do lateral.

Em caso de renovação, o contrato também estabelece condições salariais relacionadas ao desempenho esportivo. Com a permanência do Sport na Série B, os valores-base serão mantidos. Um possível reajuste estava condicionado ao acesso à Série A e ao cumprimento de uma quantidade mínima de partidas oficiais pelo jogador.

Assim, Raí Lopes ainda não tem permanência garantida para 2027, e a decisão sobre a extensão de seu vínculo caberá à diretoria rubro-negra.

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Denis pode ter contrato prorrogado por questões legais

O goleiro Denis, que possui contrato com o Sport até dezembro de 2026, vive uma situação particular. Sem disputar uma partida oficial desde novembro de 2023, o jogador precisará passar por uma nova cirurgia, desta vez no quadril, após enfrentar uma sequência de problemas físicos desde sua chegada ao clube.

O procedimento será o sexto do goleiro desde 2022. As cinco cirurgias anteriores foram realizadas no joelho esquerdo, enquanto a nova lesão no quadril está relacionada às consequências do longo período de recuperação.

Apesar do contrato estar próximo do encerramento, o Sport não pode tratar a situação de Denis como uma simples decisão de renovação contratual. A Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) estabelece garantias de proteção ao atleta profissional lesionado, incluindo responsabilidades do clube durante o tratamento e a recuperação médica.

Na prática, isso significa que o encerramento do vínculo exige uma análise das condições médicas e das obrigações legais do Sport. Assim, uma possível prorrogação não estaria necessariamente relacionada ao interesse esportivo da diretoria em manter o goleiro no elenco, mas à necessidade de assegurar os direitos do atleta durante sua recuperação.

Fábio Matheus não deve permanecer no Sport em 2027

Diferentemente de Denis, o volante Fábio Matheus não deve ter seu contrato renovado para a próxima temporada. O jogador de 23 anos possui vínculo até dezembro de 2026, mas teve suas férias antecipadas após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo.

O volante estava afastado desde julho, quando sofreu uma lesão durante a partida contra o Operário-PR, pela Série B. Em agosto, passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma lesão na sindesmose tibiofibular, conhecida como entorse alta do tornozelo.

Após o período de recuperação, Fábio Matheus foi liberado antecipadamente pelo Sport e não voltou a atuar na reta final da temporada. A decisão foi tomada em conjunto, considerando o momento da equipe, que ainda disputava as últimas rodadas da Série B.

Com o contrato próximo do encerramento, a permanência do volante para 2027 segue indefinida, mas a tendência é que ele deixe o clube ao fim deste ano. Uma continuidade dependerá de uma nova negociação e poderá ser reavaliada pela próxima gestão rubro-negra.

Revelado nas categorias de base do Leão, Fábio Matheus disputou sete partidas em 2026, com um gol marcado. Ao todo, soma 80 jogos pelo profissional do Sport, com cinco gols e três assistências.

Quem já saiu do Sport?



Entre os atletas que encerraram a temporada no Sport, o lateral-direito Claudinho já teve sua saída oficializada.

Contratado por empréstimo junto ao Vitória em julho de 2026, o jogador disputou 15 partidas com a camisa rubro-negra, sendo titular em dez oportunidades, e encerrou sua passagem pelo Leão com um gol e uma assistência.

A rescisão contratual foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (16), confirmando o retorno do lateral ao Vitória.

Claudinho também se despediu do Sport nas redes sociais, onde publicou uma sequência de fotos de treinos e partidas pelo clube, acompanhadas da mensagem: "Obrigado, Sport".

Quais jogadores emprestados podem retornar ao Sport em 2027?

Gustavo Coutinho - Atlético-GO

O atacante Gustavo Coutinho está emprestado ao Atlético-GO até dezembro de 2026 e possui contrato com o Sport até dezembro de 2027.

Com o encerramento do empréstimo previsto para o fim deste ano, o jogador poderá retornar ao Leão para a próxima temporada, caso não seja negociada sua permanência no clube goiano ou uma transferência para outra equipe.

Rodrigo Atencio - Independiente Rivadavia

O meia argentino Rodrigo Atencio está emprestado ao Independiente Rivadavia, da Argentina, até dezembro de 2026. Porém, o jogador possui contrato com o Sport até dezembro de 2029, sendo um dos atletas com vínculo mais longo entre os emprestados.

Nas redes sociais, Atencio já voltou a utilizar uma foto de perfil vestindo a camisa do Sport, movimentação que chamou a atenção da torcida em meio à proximidade do encerramento de seu empréstimo.

Caso não seja negociada sua permanência no futebol argentino ou uma nova transferência, o meia poderá retornar ao Sport no início de 2027, ainda com três anos de contrato pela frente.

Matheus Alexandre - Remo

O lateral-direito Matheus Alexandre está emprestado ao Remo até dezembro de 2026 e possui contrato com o Sport até dezembro de 2028.

Com o fim do empréstimo previsto para este ano, o jogador poderá voltar ao Leão para a temporada de 2027, caso não seja negociada sua continuidade no clube paraense ou uma nova transferência.

Carlos Alberto - Kalba

Diferentemente dos demais atletas, o atacante Carlos Alberto não tem retorno previsto ao Sport no início de 2027. O jogador está emprestado ao Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, com vínculo temporário até 31 de maio de 2027.

Carlos Alberto possui contrato com o Sport até dezembro de 2028. Assim, caso não ocorra uma transferência definitiva ou uma nova prorrogação do empréstimo, o atacante poderá retornar ao Leão a partir de junho de 2027.

Luciano - Cianorte

O volante Luciano também aparece entre os jogadores que pertencem ao Sport e passaram por empréstimos durante a temporada de 2026. O atleta estava cedido ao Cianorte, do Paraná, mas já retornou ao clube rubro-negro após o encerramento do período de empréstimo.

Diferentemente de outros jogadores que possuem contratos mais longos, Luciano tem vínculo com o Sport somente até abril de 2027.

Com o retorno, o volante poderá ser avaliado no planejamento do elenco para a próxima temporada. Entretanto, sua permanência ao longo de 2027 dependerá de uma eventual renovação contratual, já que o vínculo atual termina nos primeiros meses do ano.

Emprestados que podem não retornar ao Sport em 2027

Nem todos os jogadores emprestados pelo Sport possuem contrato válido para a próxima temporada. Entre os atletas nessa situação estão o zagueiro Ramon Menezes e o volante Pedro Martins, que defenderam outras equipes ao longo de 2026.

Ramon Menezes foi emprestado ao Goiás, enquanto Pedro Martins atuou pelo Brusque durante parte da temporada. Ambos possuem contratos com o Sport previstos para terminar em dezembro de 2026.

Como o encerramento dos empréstimos coincide com o fim dos vínculos contratuais, a tendência é que os dois não façam parte do elenco rubro-negro em 2027. Para permanecerem no clube, seria necessária uma nova negociação e a renovação dos respectivos contratos.

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Outros jogadores emprestados e atletas da base

O Sport também possui jovens jogadores formados nas categorias de base com contratos válidos para as próximas temporadas. Entre eles estão Micael, Dedézinho, Arthur Maron, Felype Gabriel e Adriano, que apresentam diferentes situações para 2027.

O atacante Micael possui contrato com o Sport até dezembro de 2027. O atacante passou parte da temporada de 2026 emprestado ao São José-SP, com acordo previsto até outubro.

O volante Dedézinho, formado nas categorias de base do Sport, foi negociado em definitivo com o Louletano, de Portugal. Na transferência, o clube rubro-negro manteve 50% dos direitos econômicos do jogador, preservando a possibilidade de receber valores em uma futura negociação.

Já o atacante Arthur Maron teve seu vínculo renovado até abril de 2028, garantindo mais uma temporada de contrato com o clube rubro-negro.

Entre os jogadores emprestados, o zagueiro Felype Gabriel está cedido ao Petrolina, que disputa os playoffs classificatórios para o Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027. Caso a equipe sertaneja seja eliminada nesta fase, o defensor poderá retornar ao Sport. Se o Petrolina avançar, o empréstimo poderá se estender até o encerramento de sua participação no Turno Frevo.

Por outro lado, o goleiro Adriano está emprestado ao Sergipe até o encerramento da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Com isso, o jogador não tem retorno previsto ao Sport no início da próxima temporada.

As diferentes situações contratuais desses atletas também deverão ser consideradas no planejamento do departamento de futebol para a formação do elenco rubro-negro em 2027.

Mariano Soso também tem futuro indefinido no Sport

Além das definições envolvendo o elenco, o Sport também terá que resolver a situação do técnico Mariano Soso para a temporada de 2027. O treinador argentino possui contrato até 30 de novembro de 2026, conforme anunciado pelo próprio clube em sua contratação, e ainda não tem permanência garantida para o próximo ano.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na última rodada da Série B, Soso deixou seu futuro em aberto. O argentino destacou sua identificação com o Sport e com o Recife, mas ressaltou que a continuidade do trabalho depende de um entendimento entre as partes.

O treinador também revelou que já realizou um planejamento interno para 2027, embora tenha reconhecido que ainda existem questões a serem resolvidas antes de uma possível permanência no comando rubro-negro.

A definição acontece em meio ao processo eleitoral do Sport, que terá eleições presidenciais no dia 12 de dezembro. Com Luciano Bivar e Paulo Bivar na disputa, o futuro da comissão técnica será um dos assuntos a serem avaliados no planejamento do futebol.

Além do comando técnico, o Leão precisará definir possíveis renovações, saídas e o aproveitamento de jogadores que retornam de empréstimo, decisões que serão importantes para a formação do elenco de 2027.