Iniciativa busca evitar atrasos no planejamento de 2027 e contará com integrantes da atual gestão e das chapas "Raça e Tradição" e "Pelo Sport Todos"

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Às vésperas do pleito que definirá o comando do clube para o triênio 2027-2029, o Sport tenta dar andamento as demandas do futebol. Para evitar atrasos no cronograma, a atual gestão rubro-negra formou um comitê de transição encarregado de debater e encaminhar as primeiras diretrizes da modalidade para 2027.

O grupo tem como proposta integrar membros da diretoria em exercício a representantes das duas chapas inscritas na disputa eleitoral. Pela administração atual, já estão confirmados os nomes do vice-presidente Kadico Pereira, do executivo de futebol Ítalo Rodrigues e do gerente de futebol Hudson Santos.

A eles se juntarão integrantes da Chapa 10, "Raça e Tradição", que tem Luciano Bivar como candidato à presidência, e da Chapa 20, "Pelo Sport Todos", liderada por Paulo Bivar.

O objetivo central da iniciativa é construir um consenso em torno de medidas urgentes que impactarão diretamente a montagem do plantel e a estruturação do futebol no ano que vem.

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Na pauta prioritária do comitê estão a definição sobre a continuidade ou saída do técnico Mariano Soso, além da avaliação contratual de atletas que encerraram a disputa da Série B de 2026 pelo Leão, a exemplo do atacante Pedro Perotti.

Ideia antiga no Sport



A adoção desse modelo de governança compartilhada não é inédita na Ilha do Retiro. Antes de assumir o comando do clube para a temporada de 2026, após vencer uma eleição complementar, a própria gestão atual utilizou um comitê de transição semelhante para dar andamento às ações iniciais do futebol.

Desta vez, o mecanismo é aplicado em meio à corrida sucessória pelo próximo triênio. A eleição presidencial do Sport está agendada para o dia 12 de dezembro, data em que os sócios escolherão a diretoria que conduzirá o clube a partir de 2027.