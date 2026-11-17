Iniciativa levou alunos de 20 escolas públicas de João Alfredo, Ipojuca e Barra de Guabiraba às arquibancadas da Ilha do Retiro no último jogo de 2026

O Sport promoveu a sexta edição do programa Torcedor Nota 10 na Ilha do Retiro durante a partida diante do Goiás, válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A ação social e educacional levou cerca de 1.300 pessoas às arquibancadas, reunindo delegações provenientes de três municípios pernambucanos: João Alfredo, Barra de Guabiraba e Ipojuca.

Ao todo, estudantes e acompanhantes de 20 unidades de ensino da rede municipal participaram da experiência no estádio rubro-negro. A caravana foi composta por onze escolas de João Alfredo, sete de Ipojuca e duas de Barra de Guabiraba, ampliando o alcance do projeto tanto no interior do estado quanto na Região Metropolitana do Recife. Ao longo do evento, a estrutura de acolhimento do clube garantiu a distribuição de lanches da Capricche e Águas de Nazaré para todos os participantes.

Coordenador do programa e diretor executivo de comunicação do Sport, Diego Pérez destacou a adesão expressiva dos municípios e o impacto da presença dos jovens no ambiente do estádio.

“Chegar à sexta edição reunindo 1.300 pessoas de 20 escolas diferentes mostra a força e a credibilidade que o projeto conquistou junto aos municípios. A energia que essas crianças e adolescentes trazem para a Ilha do Retiro é contagiante e transforma a atmosfera do estádio. É muito gratificante ver o brilho nos olhos de cada estudante vivendo esse momento”, afirmou o dirigente.

Para grande parte dos alunos convidados, a partida marcou a primeira visita presencial à casa do Leão. O estudante Everton Henrique, de 14 anos, celebrou a oportunidade de vivenciar o clima do estádio ao lado dos colegas de turma.

“Eu sempre acompanhei os jogos pela televisão, mas estar aqui dentro da Ilha do Retiro pela primeira vez é uma sensação diferente de tudo. É a realização de um sonho poder ver o estádio de perto junto com os meus colegas de escola”, declarou.