Candidato à presidência rubro-negra defende mudanças na governança, cumprimento do novo estatuto e aproximação com o mercado financeiro

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O candidato à presidência do Sport, Paulo Bivar, detalhou as estratégias que pretende adotar para preparar o clube para uma possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e torná-lo mais atrativo para investidores.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (16), o dirigente defendeu mudanças na governança, o cumprimento do novo estatuto e uma aproximação com o mercado financeiro.

Para Paulo Bivar, a organização administrativa é uma etapa necessária, mas não garante, por si só, a chegada de investidores. O candidato ressaltou que o interesse de grupos dispostos a aportar recursos também é determinante para a viabilidade de uma SAF.

Paulo Bivar defende preparação do Sport para uma SAF

Durante a entrevista, o candidato afirmou que pretende trabalhar para que o Sport esteja preparado para uma eventual mudança de modelo de gestão.

Ele também destacou que a decisão não depende exclusivamente do clube.

“A gente vai trabalhar para que o Sport esteja preparado para uma SAF. Acho que o torcedor precisa entender que uma SAF não é uma decisão exclusiva do clube. [...] Pretendemos e vamos trabalhar em cima do novo estatuto. Vamos cumprir o novo estatuto à risca, porque entendemos que ele é um passo importante para a evolução da governança do clube”, declarou.

Na avaliação de Paulo Bivar, mesmo com uma estrutura administrativa organizada, o Sport precisará despertar o interesse de investidores.

Para ilustrar esse cenário, ele citou o Fortaleza, que, segundo o candidato, adotou o modelo de SAF majoritária, mantendo o controle das ações com o clube, mas ainda não encontrou um investidor.

“É possível estruturar uma SAF e não ter investidor. [...] Então, não depende só do clube. Além de organizar a casa e a governança, é preciso ser atrativo e um investidor precisa querer colocar dinheiro no clube”, afirmou.

Novo estatuto e conselho de administração estão no planejamento

Outro ponto apresentado por Paulo Bivar é a aplicação do novo estatuto do Sport.

O candidato considera que as mudanças podem contribuir para a organização da governança e estabelecer as atribuições da associação em uma eventual estrutura de SAF.

Na proposta mencionada pelo dirigente, o conselho de administração teria participação no monitoramento e no suporte estratégico e executivo da SAF. Já o CEO seria indicado pelo grupo de investidores.

“O conselho de administração exerceria exatamente o papel dos sócios estatutários. É o papel em que a associação do Sport exerceria sua função de monitoramento e suporte executivo e estratégico para a SAF”, explicou.

Rodrigo Pinto participaria da articulação por investidores

Paulo Bivar também destacou a participação de Rodrigo de Abreu Pinto no grupo que pretende compor o conselho de administração.

O candidato ressaltou a experiência do advogado na área de Direito Esportivo e sua especialização na legislação relacionada às SAFs.

A ideia, segundo Paulo, é unir o conhecimento jurídico de Rodrigo Pinto à sua experiência na área de negócios e negociação. O dirigente também pretende atuar na interlocução com o mercado financeiro para buscar recursos e possíveis investidores.

“Pretendemos fazer uma dobradinha: o Rodrigo com o conhecimento jurídico e eu com a minha experiência de negócios e negociação, fazendo a interface também com o mundo financeiro para captar recursos e investidores”, afirmou.

Eleição do Sport será realizada em dezembro

O Sport terá eleição presidencial no dia 12 de dezembro. O pleito contará com candidaturas encabeçadas por Luciano Bivar e Paulo Bivar, tio e sobrinho, respectivamente.

Paulo Bivar representa o grupo Pelo Sport Todos. Ele terminou na terceira colocação na eleição do ano passado.