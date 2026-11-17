Em entrevista à Rádio Jornal, candidato comentou o desempenho do treinador argentino e explicou por que ainda não pode definir seu futuro no clube

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O futuro de Mariano Soso no Sport segue indefinido para a temporada de 2027. Candidato à presidência do clube, Paulo Bivar avaliou o trabalho do treinador argentino, mas evitou garantir sua permanência em uma eventual gestão.

Segundo ele, a decisão depende de uma análise mais aprofundada do ambiente interno, do desempenho da equipe e do interesse do próprio técnico em continuar no Recife.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, durante conversa com João Victor Amorim, Raldney Alves e Ricardo Luís, Paulo Bivar foi questionado sobre a possibilidade de manter Soso no comando rubro-negro. O candidato afirmou que ainda não possui informações suficientes para tomar uma decisão.

"Eu não tenho nem como dizer isso ainda, como eu disse, a gente precisa ter acesso a muito mais informações. Eu não sei qual é a percepção de vestiário. Uma coisa é a percepção do torcedor", afirmou.

Paulo Bivar também ressaltou que não pretende assumir compromissos sobre a continuidade de profissionais antes de conhecer a situação do departamento de futebol.

"O último presidente que prometeu, que se empolgou falando de alguma coisa, deu errado. Eu não vou cair nessa cilada. Me desculpa. Sei que o torcedor gosta, eu sei que é interessante, que isso reverbera. Mas eu não vou ser leviano de falar do nome de um treinador, do nome de um executivo, sem poder ter certeza de que a coisa está assinada, divulgada, plenamente concordada", declarou.

O que Paulo Bivar pensa sobre o trabalho de Mariano Soso?

Ao ser questionado diretamente sobre sua avaliação do treinador, o candidato classificou o trabalho como interessante, mas destacou que os resultados de uma equipe não podem ser atribuídos exclusivamente ao técnico.

"Eu acho interessante, mas é difícil também avaliar o trabalho do treinador isoladamente e desconsiderar, como se o treinador fosse incrível e o resultado de campo fosse exclusivo de quem? Do elenco. Então, eu acho que a gente tem que ter calma", explicou.

Na avaliação de Paulo Bivar, também não é possível afirmar como seria o desempenho de Soso caso o argentino trabalhasse com um elenco diferente.

"Eu não tenho, ou eu não posso afirmar, que, se a gente mudasse o elenco inteiro, o trabalho seria completamente diferente", acrescentou.

Mariano Soso retornou ao Sport durante a disputa da Série B de 2026, em sua segunda passagem pelo clube. Apesar da recuperação de desempenho na reta final da competição, o Leão da Ilha não conseguiu conquistar o acesso à Série A e disputará novamente a segunda divisão nacional em 2027.

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O que falta para uma decisão sobre Soso?

Paulo Bivar revelou que ainda não teve contato direto com Mariano Soso e considera necessário conversar com os profissionais que acompanham a rotina do departamento de futebol antes de definir os próximos passos.

"Eu não conheço o Soso, nunca conversei com ele. Meu perfil executivo, ou meu perfil de trabalho e do que eu tenho de experiência no futebol, é que algumas coisas a gente precisa sentar, conversar, entender", afirmou.

O candidato também mencionou Bruno Reis e Leonardo Cruz como profissionais cujas informações serão importantes para compreender a situação do treinador.

"A gente vai depender dessas informações das pessoas que hoje tocam o futebol do clube, que são Bruno Reis e Leonardo Cruz. A gente vai ter que confiar na palavra deles e dizer até se o Soso, de fato, quer ficar, qual é o clima", destacou.

Outro ponto levantado foi a situação pessoal do argentino, que perdeu recentemente a mãe. Para Paulo Bivar, o contexto familiar também precisa ser considerado em uma eventual negociação pela continuidade do treinador.

"Tem que entender o interesse dele de continuar no Brasil, se ele está com estrutura familiar para isso. Então, tem muitas variáveis que eu não posso afirmar agora, entendeu?", concluiu.

Como fica o futuro de Mariano Soso no Sport?

Com o encerramento da Série B, o Sport inicia o processo de planejamento para 2027 em meio às eleições presidenciais. A definição sobre o comando técnico será uma das questões a serem discutidas pela próxima gestão.

Até o momento, Paulo Bivar não assumiu compromisso com a permanência ou a saída de Mariano Soso. O candidato condiciona qualquer decisão a conversas com os responsáveis pelo futebol e à avaliação das condições para a continuidade do trabalho.

Quando serão as eleições do Sport?

As eleições do Sport estão marcadas para o dia 12 de dezembro de 2026, das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro.

A disputa pelo comando rubro-negro para o triênio 2027-2029 será entre Paulo Bivar, da chapa Pelo Sport Todos (20), e seu tio Luciano Bivar, da chapa Raça e Tradição (10).

O resultado do pleito será importante para as definições do departamento de futebol, incluindo o futuro de Mariano Soso e o planejamento do elenco para a próxima temporada.

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