Médicos da antiga gestão ressaltaram que o goleiro escolheu as equipes cirúrgicas nos procedimentos realizados entre os anos de 2022 e 2024

Os profissionais que integraram o antigo departamento médico do Sport divulgaram uma nota conjunta para esclarecer o histórico clínico do goleiro Dênis. A manifestação ocorre após o jogador conceder uma entrevista coletiva recente na qual apontou erros na condução do tratamento de sua lesão no joelho durante a passagem pela Ilha do Retiro, embora sem citar nomes. Ele irá realizar a sexta cirurgia no mesmo local em breve, pois relatou que não consegue nem mesmo andar, que sente dores.

No comunicado, os médicos ressaltaram que as decisões cirúrgicas tomadas ao longo dos últimos anos partiram de escolhas do próprio atleta. Segundo a nota, quando sofreu a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) e meniscal em um treino em 2022, Dênis estava no clube há menos de um mês.

Por ainda estar estabelecendo vínculo com o setor médico rubro-negro, o goleiro buscou avaliação em outro estado com um profissional de sua confiança, que indicou o cirurgião responsável pelo procedimento. O Sport anuiu à escolha do atleta, destacando que o médico indicado já havia integrado o clube e possuía a confiança da equipe. Realizada no Recife com acompanhamento interno, a operação foi seguida de reabilitação e transição física até a reintegração do goleiro aos treinos.

Ainda de acordo com os médicos da antiga gestão do Sport, o mesmo padrão de autonomia do jogador se repetiu nos anos seguintes. No fim de 2023, após Dênis relatar dores e passar por novos exames, a mesma equipe cirúrgica, novamente por escolha do goleiro, realizou um reparo meniscal com o acompanhamento do clube.

Já em 2024, diante de uma evolução clínica insatisfatória e da identificação de uma lesão incomum no joelho, o atleta foi avaliado em São Paulo por um médico de sua confiança, com o aval da diretoria e do departamento médico. A terceira cirurgia também contou com a presença de um médico do Sport.

No início de 2025, Dênis retornou ao Recife para concluir o tratamento, cumprindo as etapas de fisioterapia e transição física específica sob monitoramento de métricas das equipes de fisiologia do clube. O comunicado enfatizou que, até a saída do atleta em dezembro de 2025, o Departamento de Saúde e Performance ofereceu suporte integral e estrutura completa, permitindo que o goleiro encerrasse o ano treinando normalmente com o elenco principal e sendo relacionado para partidas.

Por fim, os antigos médicos do Sport contestaram a relação entre o histórico no joelho e o atual problema físico enfrentado pelo goleiro. Conforme relatado na imprensa, Dênis apresenta hoje um impacto femoroacetabular.

Na nota, os especialistas explicam que essa condição está ligada principalmente a alterações morfológicas da articulação do quadril e afirmam categoricamente que a hipótese de o problema ter sido causado pelo uso prolongado de muletas não possui respaldo técnico, descartando qualquer correlação com a lesão prévia no joelho.

Veja a nota oficial do antigo DM do Sport na íntegra

Em 2022, quando sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) e meniscal durante um treino, o atleta Denis estava no clube havia menos de um mês. Como ainda estava estabelecendo seu vínculo com o Departamento Médico, o atleta buscou avaliação em outro estado com um médico de sua confiança, que indicou o cirurgião responsável pelo procedimento e o mesmo anuiu a sua escolha optando por fazer a cirurgia com o cirurgia que seu médico de confiança indicou.

O cirurgião indicado já havia integrado o Departamento Médico do Sport Club do Recife e contava com a confiança da equipe. A cirurgia foi realizada no Recife, com acompanhamento do Departamento Médico do clube. Após a reabilitação e a transição física, o atleta foi reintegrado aos treinos e ficou à disposição da comissão técnica.

No fim de 2023, após relatar dores no joelho, Denis foi submetido a novos exames. A mesma equipe cirúrgica , mais uma vez por sua escolha, realizou o reparo meniscal, também com acompanhamento do Departamento Médico do clube.

Em 2024, diante da evolução clínica insatisfatória, novos exames identificaram uma lesão incomum no joelho que necessitava de um novo procedimento cirúrgico. Com a anuência da direção e do Departamento Médico, o atleta foi avaliado em São Paulo por um médico de sua confiança. A cirurgia foi realizada com acompanhamento de um médico do clube, e o atleta iniciou uma nova etapa de reabilitação.

No início de 2025, Denis retornou ao clube para concluir o tratamento. Ao longo do ano, completou as etapas de fisioterapia, transição física e transição específica para o joelho operado. Sua evolução foi acompanhada por meio de métricas estabelecidas pelas equipes de fisioterapia, fisiologia e transição física do clube. Após concluir essas etapas, o atleta foi reintegrado ao elenco profissional.

Durante o período em que Denis esteve no clube, até dezembro de 2025, o Departamento de Saúde e Performance do clube ofereceu acompanhamento integral e todo o suporte técnico, além de disponibilizar a estrutura necessária à sua reabilitação. Ao final de 2025, o atleta estava em condições de treinar com o restante do elenco principal , o que de fato ocorreu sendo inclusive relacionado em campo.

Segundo relatado na imprensa a patologia do atleta no momento trata-se de um impacto femoro acetabular ,condição relacionada principalmente a alterações morfológicas da articulação do quadril, e não causada pelo uso de muletas.

A afirmação de que o problema no quadril do atleta decorre do uso prolongado de muletas não encontra absolutamente nenhum respaldo, não havendo correlação com patologia prévia do joelho.