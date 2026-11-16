Candidato à presidência do Sport, Paulo Bivar preferiu manter sigilo sobre o nome do futuro executivo de futebol caso seja eleito. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira, o postulante explicou que ainda não é possível cravar o nome do futuro executivo da pasta, aproveitando o tema para criticar o calendário eleitoral rubro-negro. Ele era favorável à antecipação do pleito, mercado para o dia 12 de dezembro, justamente para acelerar o planejamento da próxima temporada.

Apesar da cautela com o cargo remunerado, Bivar já definiu uma peça importante para a diretoria estatutária e detalhou como pretende equilibrar a gestão profissional com a participação de dirigentes abnegados.

"Estamos conversando com vários nomes para o cargo de executivo, mas não tenho como anunciar alguém porque apenas o presidente do Sport possui essa autonomia. Por isso, defendi a antecipação das eleições, pois não podemos perder tempo. Teremos um diretor estatutário, que é o Augusto Caldas, porque acho que o clube ainda não possui essa maturidade. O diretor abnegado terá um papel definido na nossa estrutura", explicou.

Questionado sobre a avaliação do trabalho do técnico Mariano Soso, Bivar evitou cravar um diagnóstico precipitado, mas ressaltou que a análise precisa passar diretamente pelo desempenho dentro das quatro linhas. "Acho interessante, mas não temos como avaliar um trabalho sem olhar o resultado de campo. Com o que acredito de futebol, temos que sentar e observar as situações", pontuou.

Para convencer o sócio rubro-negro, o candidato aposta na vivência acumulada nos bastidores da Ilha do Retiro durante as gestões de seu pai, Milton Bivar, prometendo uma ruptura com os métodos da atual administração.

"Não tenho como prometer o sucesso, mas posso prometer que vamos realizar muita coisa diferente da gestão atual. Tenho outra experiência profissional, outra visão do Sport. Vivi dentro do clube, em diversas áreas quando meu pai foi presidente, e sei que tenho condição de desempenhar um bom trabalho no comando do Sport", afirmou.

Críticas à atual gestão do Sport

O tom mais duro da entrevista ficou reservado às críticas políticas dirigidas à atual cúpula do clube, formada por Matheus Souto Maior e Kadico Pereira, além de integrantes do movimento Leões pela Mudança. Bivar relembrou alertas feitos no pleito anterior e ironizou uma declaração recente de Matheus à Rádio Jornal sobre as dificuldades enfrentadas na presidência.

"Grande parte do grupo que disputou a última eleição do futebol estava no Leões pela Mudança. Por que eles saíram? Porque sabiam que não daria certo com Matheus e Kadico, com todo respeito a eles. Eu falei lá atrás, quem quiser pode puxar as entrevistas, que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Tenho noção da complexidade que é sentar na cadeira do Sport", disparou.

"Ouvi a entrevista de Matheus na Rádio Jornal, quando ele disse que sentiu o peso de ser presidente do Sport. Descobriu agora? Eu já sabia disso e sei disso", completou o candidato, que disputará as eleições contra o tio e ex-presidente Luciano Bivar.