Sport encerra temporada com vitória sobre Goiás pela Série B
Barletta, Perotti e Biel marcaram os gols do Leão no último jogo do ano de 2026, que acontece na Ilha do Retiro, na tarde deste sábado (14/11)
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Apenas cumprindo tabela, o Sport venceu por 3x0 o Goiás, neste sábado (14), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e interessava apenas ao adversário. Porém, o Leão acabou com os planos de acesso do Esmeraldino e abriu 2x0 no 1º tempo com Barletta e Perotti. Na etapa final, segurou o resultado, teve Habraão expulso e ainda conseguiu ampliar a vantagem com Biel.
Com o resultado, o Sport encerrou a temporada e a Série B na 9ª colocação. O Leão ficou com 58 pontos e três de diferença para o G-6. O Atlético-GO venceu o Cuiabá e ficou com a última vaga, já que o Goiás perdeu e o CRM empatou por 1x1 com o Ceará.
O jogo
Apesar de um início superior do Goiás, quem balançou as redes foi o Sport. Os visitantes desperdiçaram chances claras, com Lourenço, em falta perigosa, e Felipe Clemente, na pequena área, e viram o Rubro-Negro ser letal na resposta: servido duas vezes por De Pena, o time pernambucano construiu a vantagem ainda no primeiro tempo com gols de Barletta e Pedro Perotti.
No segundo tempo, o Esmeraldino até ameaçou com Anselmo Ramon e Cadu, mas insistiu em cruzamentos improdutivos que pararam na zaga adversária. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Habraão, o Sport controlou o ritmo sem correr riscos e transformou a vitória em goleada no fim, quando Biel aproveitou chute errado de Danilo Cunha para desviar e tirar qualquer chance de defesa para Tadeu. Placar final: 3x0 para o Sport.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Sport na vitória sobre o Goiás. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.
- Thiago Couto: 7
- Augusto Pucci: 5
- Claudinho: 5
- Marcelo Ajul: 5
- Patrick: 5
- Habraão: 0
- Edson Lucas: 5
- Biel: 6
- Patrick de Paula: 6
- Carlos de Pena: 7
- Zé Gabriel: 0
- Barletta: 8
- Diego Hernández: 5
- Fernando Sobral: 5
- Perotti: 7
- Neto Pessoa: 6
- Mariano Soso: 8
Ficha do jogo - Sport 3x0 Goiás
Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul (Patrick), Habraão e Edson Lucas; Biel Fonseca, Patrick de Paula e De Pena (Zé Gabriel); Barletta, Diego Hernández (Fernando Sobral) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.
Goiás
Tadeu; Djalma (Rodrigo Soares), Luiz Felipe (Juninho), Lucas Ribeiro e Nícolas; Filipe Machado, Lourenço e Gegê (Jean Carlos); Cadu, Felipe Clemente (Anselmo Ramon) e Kadu Sousa (Danilo). Técnico: Mozart.
- Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Árbitro: Anderson Daronco (RS).
- Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (PR) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS).
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
- Gols: Barletta (21' do 1ºT), Perotti (40' do 1ºT) e Biel (48' do 2ºT).
- Cartões amarelos: De Pena, Perotti, Claudinho (S), Cadu, Danilo e Lucas Ribeiro (G).
- Cartão vermelho: Habraão (S).
- Público: 3.917 torcedores.
- Renda: R$ 76.982,00.