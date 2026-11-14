Perotti abre o jogo sobre impasse para renovação no Sport, nega procura do Santa Cruz e declara amor ao clube

Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na Ilha do Retiro, o último sábado foi de despedida melancólica para o Sport, que encerrou sua participação na Série B sem alcançar o objetivo do acesso. Na saída de campo, em entrevista à Rádio Jornal, o atacante Pedro Perotti quebrou o silêncio sobre a sua situação contratual e esclareceu os bastidores do impasse para uma possível permanência no clube.

Questionado sobre o andamento das conversas com a diretoria rubro-negra, o centroavante rebateu rumores de que seus representantes teriam travado um acordo anteriormente. Segundo o atleta, a abertura para dialogar sempre existiu, mas as tratativas esfriaram após o clube solicitar uma redução salarial no momento em que ele perdeu espaço na equipe.

“No meio do ano falaram que meu staff não queria renovar. Isso nunca aconteceu. Desde quando cheguei aqui, o Sport demonstrou interesse em renovar e sempre esperamos uma proposta. A gente entende o momento do clube, de dificuldade financeira”, explicou o jogador. “Fiquei triste porque, quando parei de jogar, o Sport pediu para diminuir os valores que eu tinha pedido. A gente então achou melhor deixar para conversar no fim do ano”, completou.

Com o futuro indefinido para a temporada de 2027, Perotti também aproveitou para rechaçar as especulações envolvendo uma possível transferência para o rival Santa Cruz. O atacante garantiu que não recebeu qualquer contato oficial vindo do Tricolor do Arruda. “Esse negócio do Santa, não sei de onde tiraram. Pode ser que tenha acontecido algum interesse, mas para mim não chegou nada”.

Mesmo diante do cenário incerto e da frustração pelo fracasso na busca pelo retorno à elite nacional, o jogador fez questão de ressaltar o carinho adquirido pela instituição e pela capital pernambucana durante sua passagem. “O Sport ganhou meu coração. Amo esse clube e essa cidade. Independentemente de estar aqui ou não ano que vem, vou torcer pelo melhor desse clube”, finalizou.

Perotti no Sport

Aos 28 anos, o atacante Perotti encerrou sua primeira temporada pelo Sport com 42 partidas, 17 gols e contribuiu com duas assistências. Desses gols, ele balançou as redes 15 vezes na Série B, terminando a temporada como o artilheiro do elenco rubro-negro, dividindo o posto com Barletta.