Mariano Soso deixa futuro em aberto no Sport, mas revela planejamento pronto para 2027

Técnico argentino admitiu a identificação com o clube e o Recife, e condicionou permanência ao cenário eleitoral da Ilha do Retiro

Após o encerramento da temporada, o técnico Mariano Soso deixou o seu futuro em aberto no comando do Sport. Em entrevista coletiva, após a vitória por 3x0 sobre o Goiás, o treinador argentino adotou um tom sincero sobre a sua identificação com o clube e com a capital pernambucana, mas deixou claro que a definição sobre uma possível permanência para 2027 não depende apenas da sua vontade, passando diretamente pelo processo eleitoral que movimenta os bastidores da Ilha do Retiro.

Ao avaliar sua trajetória recente no Leão, Soso destacou a conexão emocional construída desde sua primeira passagem, em 2024, até o retorno atual. O comandante afirmou sentir-se completamente adaptado ao ambiente rubro-negro e à cidade, revelando ter desenvolvido um vínculo afetivo genuíno com a instituição.

"Sinto o Sport como minha casa, sinto o Sport e caminho assim, e sou um cara muito feliz. E gosto desta cidade. Eu sou um torcedor rubro-negro, e gosto muito da identidade desse clube, disso que acontece aqui dentro. Então, aprendi isso, isso não estava nos planos da minha vida. Em 2024, desfrutei profundamente disso, voltei, e tive continuidade", declarou o treinador.

Apesar do desejo implícito e da identificação declarada, o argentino ponderou que a continuidade do trabalho exige alinhamento institucional. Ciente da disputa política entre duas chapas no clube, Soso revelou que já deixou um planejamento interno estruturado para a próxima temporada, embora reconheça que o cenário ainda precisa de muitas definições antes de um desfecho.

"Então, a continuidade, para responder sua pergunta, não fica em minhas mãos. Para que isso aconteça, tem que juntar-se ambas as partes. É verdade, fica em um ano eleitoral, temos consciência de que há uma luta com duas chapas, mas eu já planejei 2027 internamente. E isso é o que eu visualizo, mas para que isso se concretize tem que passar muita coisa", finalizou.

Eleições do Sport

As eleições do Sport estão marcadas para o dia 12 de dezembro. Eleito para um mandato tampão, o presidente Matheus Souto Maior decidiu que não tentará a reeleição. O prazo para as inscrições das chapas acabou na última sexta-feira (13). Assim, ficou desenhado um "bate-chapa familiar".

De um lado, Luciano Bivar, ex-presidente do clube rubro-negro, deputado federal e suplente eleito do senador Humberto Costa. Do outro, Paulo Bivar, sobrinho de Luciano e filho de Milton, ex-presidente do histórico título da Copa do Brasil de 2008.