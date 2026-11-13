Sport x Goiás ao vivo (14/11): onde assistir, horário e escalações
O clube rubro-negro cumpre tabela na temporada no último jogo, que acontece na Ilha do Retiro, após a derrota para o Operário na última rodada
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O Sport enfrenta o Goiás, neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro. O duelo é válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou no encerramento da temporada sem nenhuma pretensão na Segundona. Após a derrota por 3x2 para o Operário-PR na rodada passada, o clube rubro-negro acabou com todas as chances de acesso, ao contrário do adversário.
Apesar de somar os mesmos 58 pontos do sexto colocado CRB, o Esmeraldino aparece fora do G-6 devido aos critérios de desempate. Vindo de vitória por 1x0 sobre a Ponte Preta, o time precisa triunfar na rodada e torcer contra os alagoanos, que jogam em Maceió diante do Ceará.
Eleições do Leão
Em paralelo ao fim da temporada do futebol, os bastidores do Sport pegam fogo com a proximidade das eleições no próximo dia 12 de outubro. O prazo para as inscrições da chapa foi encerrada nesta sexta-feira (13). Duas chapas foram escritas e o pleito será um "duelo de família".
De um lado, Luciano Bivar, ex-presidente do clube rubro-negro, deputado federal e suplente eleito do senador Humberto Costa. Do outro, Paulo Bivar, sobrinho de Luciano e filho de Milton, presidente do histórico título da Copa do Brasil de 2008.
Luciano Bivar concorrerá com o número 10, tendo Isaac Vasconcelos como vice. Já Paulo Bivar disputará com o número 20, ao lado de Leonardo Vasconcelos.
Vale lembrar que o processo eleitoral acontece sob a vigência do novo estatuto. Assim, os sócios rubro-negros irão eleger um Conselho de Aministração, com presidente, vice e mais três membros, para os próximos três anos.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para a despedida do Sport na temporada. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).
Ficha do jogo - Sport x Goiás
Sport
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão e Raí Lopes; Fernando Sobral, Biel Fonseca e Patrick de Paula; Diego Hernández, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.
Goiás
Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Cadu, Felipe Clemente e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.
- Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 16h30 (de Brasília).
- Árbitro: Anderson Daronco (RS).
- Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e por Luciane Rodrigues dos Santos (RS).
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
- Onde assistir: Disney+ (streaming).