Eleições do Sport: chapas de Luciano e Paulo Bivar são confirmadas; veja quem são os membros

Tio e sobrinho vão disputar o comando rubro-negro no primeiro pleito após a mudança do estatuto; confira os integrantes das duas chapas

por Lucas Valle
Eleições do Sport: chapas de Luciano e Paulo Bivar são confirmadas; veja quem são os membros
Eleições do Sport 2026 - Divulgação, BOBBY FABISAK / JC IMAGEM e Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As eleições do Sport estão se aproximando e as duas chapas que vão disputar o comando rubro-negro para o triênio 2027-2029 já estão definidas. Os grupos liderados por Luciano Bivar, da Raça e Tradição, e Paulo Bivar, da Pelo Sport Todos, tiveram suas inscrições confirmadas pelo clube. O pleito está marcado para o dia 12 de dezembro.

A disputa terá um detalhe familiar: Luciano e Paulo Bivar são tio e sobrinho. Paulo é filho de Milton Bivar, irmão de Luciano e também ex-presidente do Leão da Ilha.

Luciano Bivar concorrerá com o número 10, tendo Isaac Vasconcelos como vice. Já Paulo Bivar disputará com o número 20, ao lado de Leonardo Vasconcelos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Veja quem integra as duas chapas nas eleições do Sport

Além dos candidatos à presidência, os grupos apresentaram os nomes que vão disputar os cargos do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo.

Chapa 10 - Raça e Tradição (Luciano Bivar)

Conselho de Administração

  • Luciano Bivar - Presidente
  • Isaac Vasconcelos - Vice-presidente
  • Geraldo Carvalho - Membro
  • José Antônio Neto - Membro
  • Tiago Petribu - Membro

Conselho Deliberativo

  • Gustavo Oiticica - Presidente
  • Francisco Albuquerque Melo de Souza Dantas - Vice-presidente
  • João Carlos de Souza - 1º secretário
  • Marco Cavalcanti Batista - 2º secretário

Chapa 20 - Pelo Sport Todos (Paulo Bivar)

Conselho de Administração

  • Paulo Bivar - Presidente
  • Leonardo Vasconcelos - Vice-presidente
  • Augusto Caldas - Membro
  • Rodrigo Sá - Membro
  • Eduardo Monteiro - Membro

Conselho Deliberativo

  • Severino Otávio (Branquinho) - Presidente
  • Marcos Cabral - Vice-presidente
  • Rodrigo Assunção - Integrante
  • Bruno Rodrigues - Integrante

 

Leia Também

Quando serão as eleições do Sport?

As eleições estão marcadas para o dia 12 de dezembro, na sede social da Ilha do Retiro, das 8h às 18h. A votação definirá os responsáveis pela gestão rubro-negra entre 2027 e 2029.

Este será o primeiro pleito após a mudança no estatuto do clube, que substitui o antigo modelo de presidência executiva por um Conselho de Administração, formado por cinco integrantes.

O atual presidente, Matheus Souto Maior, não disputará a reeleição. O dirigente chegou a defender a antecipação da votação, solicitada pela chapa Pelo Sport Todos, mas o Conselho Deliberativo manteve a data originalmente prevista.

Entre no canal do WhatsApp do Náutico!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também