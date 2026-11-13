Eleições do Sport: chapas de Luciano e Paulo Bivar são confirmadas; veja quem são os membros
Tio e sobrinho vão disputar o comando rubro-negro no primeiro pleito após a mudança do estatuto; confira os integrantes das duas chapas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
As eleições do Sport estão se aproximando e as duas chapas que vão disputar o comando rubro-negro para o triênio 2027-2029 já estão definidas. Os grupos liderados por Luciano Bivar, da Raça e Tradição, e Paulo Bivar, da Pelo Sport Todos, tiveram suas inscrições confirmadas pelo clube. O pleito está marcado para o dia 12 de dezembro.
A disputa terá um detalhe familiar: Luciano e Paulo Bivar são tio e sobrinho. Paulo é filho de Milton Bivar, irmão de Luciano e também ex-presidente do Leão da Ilha.
Luciano Bivar concorrerá com o número 10, tendo Isaac Vasconcelos como vice. Já Paulo Bivar disputará com o número 20, ao lado de Leonardo Vasconcelos.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Veja quem integra as duas chapas nas eleições do Sport
Além dos candidatos à presidência, os grupos apresentaram os nomes que vão disputar os cargos do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo.
Chapa 10 - Raça e Tradição (Luciano Bivar)
Conselho de Administração
- Luciano Bivar - Presidente
- Isaac Vasconcelos - Vice-presidente
- Geraldo Carvalho - Membro
- José Antônio Neto - Membro
- Tiago Petribu - Membro
Conselho Deliberativo
- Gustavo Oiticica - Presidente
- Francisco Albuquerque Melo de Souza Dantas - Vice-presidente
- João Carlos de Souza - 1º secretário
- Marco Cavalcanti Batista - 2º secretário
Chapa 20 - Pelo Sport Todos (Paulo Bivar)
Conselho de Administração
- Paulo Bivar - Presidente
- Leonardo Vasconcelos - Vice-presidente
- Augusto Caldas - Membro
- Rodrigo Sá - Membro
- Eduardo Monteiro - Membro
Conselho Deliberativo
- Severino Otávio (Branquinho) - Presidente
- Marcos Cabral - Vice-presidente
- Rodrigo Assunção - Integrante
- Bruno Rodrigues - Integrante
- Prestes a realizar a sexta cirurgia no Sport, Denis desabafa: "Escutei muita barbaridade"
- Ítalo Rodrigues revela que Sport fecha 2026 com gastos dentro do orçamento do futebol
- Presidente do Sport explica fracasso na Série B e cita folha salarial de R$ 3,5 milhões em 2026
- Presidente do Sport confirma que não disputará a reeleição no pleito de dezembro
Quando serão as eleições do Sport?
As eleições estão marcadas para o dia 12 de dezembro, na sede social da Ilha do Retiro, das 8h às 18h. A votação definirá os responsáveis pela gestão rubro-negra entre 2027 e 2029.
Este será o primeiro pleito após a mudança no estatuto do clube, que substitui o antigo modelo de presidência executiva por um Conselho de Administração, formado por cinco integrantes.
O atual presidente, Matheus Souto Maior, não disputará a reeleição. O dirigente chegou a defender a antecipação da votação, solicitada pela chapa Pelo Sport Todos, mas o Conselho Deliberativo manteve a data originalmente prevista.