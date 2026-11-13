Eleições do Sport: chapas de Luciano e Paulo Bivar são confirmadas; veja quem são os membros

Tio e sobrinho vão disputar o comando rubro-negro no primeiro pleito após a mudança do estatuto; confira os integrantes das duas chapas

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As eleições do Sport estão se aproximando e as duas chapas que vão disputar o comando rubro-negro para o triênio 2027-2029 já estão definidas. Os grupos liderados por Luciano Bivar, da Raça e Tradição, e Paulo Bivar, da Pelo Sport Todos, tiveram suas inscrições confirmadas pelo clube. O pleito está marcado para o dia 12 de dezembro.

A disputa terá um detalhe familiar: Luciano e Paulo Bivar são tio e sobrinho. Paulo é filho de Milton Bivar, irmão de Luciano e também ex-presidente do Leão da Ilha.

Luciano Bivar concorrerá com o número 10, tendo Isaac Vasconcelos como vice. Já Paulo Bivar disputará com o número 20, ao lado de Leonardo Vasconcelos.

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Veja quem integra as duas chapas nas eleições do Sport

Além dos candidatos à presidência, os grupos apresentaram os nomes que vão disputar os cargos do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo.

Chapa 10 - Raça e Tradição (Luciano Bivar)

Conselho de Administração

Luciano Bivar - Presidente

Isaac Vasconcelos - Vice-presidente

Geraldo Carvalho - Membro

José Antônio Neto - Membro

Tiago Petribu - Membro

Conselho Deliberativo

Gustavo Oiticica - Presidente

Francisco Albuquerque Melo de Souza Dantas - Vice-presidente

João Carlos de Souza - 1º secretário

Marco Cavalcanti Batista - 2º secretário

Chapa 20 - Pelo Sport Todos (Paulo Bivar)

Conselho de Administração

Paulo Bivar - Presidente

Leonardo Vasconcelos - Vice-presidente

Augusto Caldas - Membro

Rodrigo Sá - Membro

Eduardo Monteiro - Membro

Conselho Deliberativo

Severino Otávio (Branquinho) - Presidente

Marcos Cabral - Vice-presidente

Rodrigo Assunção - Integrante

Bruno Rodrigues - Integrante

Quando serão as eleições do Sport?

As eleições estão marcadas para o dia 12 de dezembro, na sede social da Ilha do Retiro, das 8h às 18h. A votação definirá os responsáveis pela gestão rubro-negra entre 2027 e 2029.

Este será o primeiro pleito após a mudança no estatuto do clube, que substitui o antigo modelo de presidência executiva por um Conselho de Administração, formado por cinco integrantes.

O atual presidente, Matheus Souto Maior, não disputará a reeleição. O dirigente chegou a defender a antecipação da votação, solicitada pela chapa Pelo Sport Todos, mas o Conselho Deliberativo manteve a data originalmente prevista.

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