Sport comunica morte da mãe de Mariano Soso, treinador do clube

Alicia Lesgart morreu na noite de quarta-feira; atividades no centro de treinamento serão comandadas pelos auxiliares da comissão técnica

por Thiago Seabra
Sport comunica morte da mãe de Mariano Soso, treinador do clube
Mariano Soso, técnico do Sport (E) - Paulo Paiva/Sport

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O Sport comunicou, na manhã desta quinta-feira (12), a morte de Alicia Lesgart, mãe do treinador Mariano Soso. Ela faleceu no fim da noite da última quarta-feira (11).

Em nota oficial, o clube manifestou solidariedade ao técnico e aos familiares. O treinador viajará para a Argentina, onde a mãe residia e estão seus parentes.

Auxiliares assumem atividades no CT do Sport

Durante a ausência de Mariano Soso, as atividades no centro de treinamento do Sport serão conduzidas pelos integrantes da comissão técnica Diego Bujan, Daniel Morales e Sued Lima.

Ao comunicar o falecimento, o clube também prestou apoio ao treinador e às pessoas próximas de Alicia. Na mensagem, o Rubro-Negro afirmou estar ao lado do profissional neste momento de luto.

“Estamos todos contigo, Mariano! Sempre juntos!”, publicou o Sport ao encerrar a nota.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.