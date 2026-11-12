Sport comunica morte da mãe de Mariano Soso, treinador do clube

Alicia Lesgart morreu na noite de quarta-feira; atividades no centro de treinamento serão comandadas pelos auxiliares da comissão técnica

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O Sport comunicou, na manhã desta quinta-feira (12), a morte de Alicia Lesgart, mãe do treinador Mariano Soso. Ela faleceu no fim da noite da última quarta-feira (11).

Em nota oficial, o clube manifestou solidariedade ao técnico e aos familiares. O treinador viajará para a Argentina, onde a mãe residia e estão seus parentes.

Auxiliares assumem atividades no CT do Sport

Durante a ausência de Mariano Soso, as atividades no centro de treinamento do Sport serão conduzidas pelos integrantes da comissão técnica Diego Bujan, Daniel Morales e Sued Lima.

Ao comunicar o falecimento, o clube também prestou apoio ao treinador e às pessoas próximas de Alicia. Na mensagem, o Rubro-Negro afirmou estar ao lado do profissional neste momento de luto.

“Estamos todos contigo, Mariano! Sempre juntos!”, publicou o Sport ao encerrar a nota.