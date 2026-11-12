Prestes a realizar a sexta cirurgia no Sport, Denis desabafa: "Escutei muita barbaridade"

Às vésperas de passar pela sexta cirurgia no joelho desde que chegou ao Sport, há pouco mais de quatro anos, o goleiro Denis abriu o jogo e fez um desabafo contundente sobre o tratamento recebido pela diretoria rubro-negra ao longo de 2025. O jogador detalhou um cenário de isolamento severo, restrições drásticas de convivência e a ausência de suporte básico durante o seu longo e desgastante processo de reabilitação.

Segundo o atleta, as imposições punitivas começaram logo após o seu retorno. "Em 10 dias que eu voltei em 2025, eu fui chamado por um membro da diretoria, me comunicando que a diretoria não queria que eu tivesse contato com nenhum atleta, que eu teria que vir em horário separado, que eu estava totalmente afastado", relatou.

As medidas incluíam cumprir horários solitários na fisioterapia, iniciando às 7h da manhã para não cruzar com os companheiros e a proibição de almoçar nas dependências do clube. "Foi um momento que eu achei desumano, mas em nenhum momento eu falei isso para fora. Foram 7, 8 meses mais ou menos desse tipo", afirmou.

A rotina de ostracismo também se estendeu aos dias de partidas na Ilha do Retiro. Denis contou que foi formalmente proibido de acessar o vestiário durante todo o ano de 2025. Para conseguir assistir aos jogos, precisava adotar uma logística restrita.

"Eu chegava 10 minutos antes, para quem conhece a Ilha do Retiro, eu estacionava meu carro na frente do vestiário, e subia no placar diretamente. Acabava o jogo, eu descia, eu entrava no meu carro e ia para a minha casa. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava na fisioterapia".

O goleiro também escancarou falhas graves na assistência prestada pela instituição em momentos críticos de saúde. Ele relembrou a situação vivida logo após a sua primeira intervenção cirúrgica.

"A minha primeira cirurgia, para vocês terem uma ideia, quando eu tive alta, eu não tinha muleta para sair do hospital. O clube não tinha levado uma muleta para mim sair do hospital. Eles tiveram que ligar para a enfermeira na época, pra enfermeira pegar uma muleta do marido dela na casa dela para levar para mim no hospital. Uma muleta que não tinha nem como ajustar, precisava de uma chave de fenda para que eu pudesse sair do hospital. Coisa simples, um clube com o nome do tamanho do Sport".

Todo o cenário de pressão e solidão cobrou um preço elevado à saúde mental do jogador, que precisou buscar ajuda profissional e fazer uso contínuo de medicação.

"Não foi falta de profissionalismo. Não foi falta de querer. Tive vários outros problemas até psicológicos, procurei psicólogo, procurei psiquiatra. Tomo remédio. Tomo remédio para dormir, para acordar, para ter um pouco de sanidade para vir para o clube todos os dias", confessou.

Por fim, Denis lamentou o peso dos ataques e das inverdades que circulam nas redes sociais, ressaltando a própria resiliência diante das críticas públicas e da incompreensão externa.

"Vocês não têm noção dos absurdos que tem, as mensagens que tem, o absurdo que tem, que ninguém compreende e entende o que um atleta passa. Eu até brinco que eu sou um cara muito resiliente assim. E eu até me espanto às vezes. Porque se é qualquer outro atleta, teria chutado o pau da barraca, teria falado, externado o que acontece há muito tempo. Então, assim, eu escutei muita barbaridade nesse tempo. Muito, muito xingamento, muito, muito, vocês não têm noção. Às vezes, eu não consigo nem andar em Recife".

O antigo departamento médico do Sport se pronunciará sobre o caso de Denis em conjunto nos próximos dias por meio de nota oficial