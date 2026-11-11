Sport leva ação do programa Torcedor Nota 10 a estudantes da rede pública de Ipojuca

Com apresentações culturais e distribuição de brindes, iniciativa social reforçou a missão de usar o esporte como ferramenta de inclusão

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O Sport deu sequência às ações do Programa Torcedor Nota 10 e promoveu uma tarde de integração e incentivo ao esporte na Escola Jarbas Passarinho, localizada em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Realizada na terça-feira (10), a iniciativa reuniu alunos, educadores e dirigentes rubro-negros em uma programação criada para aproximar estudantes da rede pública da vivência do clube e promover a inclusão social.

A abertura das atividades contou com uma apresentação da Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca, que apresentou seu repertório instrumental aos presentes e executou o Hino do Sport. O evento também teve a presença do mascote Léo, que animou a garotada com fotos, interações e a participação na distribuição e no sorteio de brindes oficiais do clube.

O encontro mobilizou membros da cúpula rubro-negra e representantes do município. Estiveram presentes a vice-presidente de inclusão do clube, Nara Vieira, o vice-presidente de futebol de base, George Lucena Queirós, o diretor executivo de comunicação e coordenador do programa, Diego Pérez, o diretor de operação de jogos, Thyago Moura, além de autoridades locais e gestores da unidade de ensino.

Para a vice-presidente de inclusão do Sport, Nara Vieira, a expansão da ação para o município de Ipojuca reforça o papel social desempenhado pelo Leão da Ilha.

"O Torcedor Nota 10 reafirma o papel social do Sport como agente transformador. Trazer a iniciativa para Ipojuca e proporcionar essa vivência aos alunos da Escola Jarbas Passarinho mostra o compromisso da nossa gestão em utilizar o esporte como ferramenta de acolhimento, inspiração e cidadania", destacou Nara.