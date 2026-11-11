Ítalo Rodrigues revela que Sport fecha 2026 com gastos dentro do orçamento do futebol

Executivo afirmou que o clube encerra o ano sem ultrapassar os valores previstos e citou obstáculos enfrentados na formação do elenco rubro-negro

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O Sport vai encerrar a temporada de 2026 com o orçamento do futebol em 92% do valor previsto. A informação foi apresentada pelo executivo de futebol Ítalo Rodrigues, durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (11), na Ilha do Retiro. Segundo o dirigente, o clube terminou o ano gastando menos do que havia planejado, sem ultrapassar o limite orçamentário estabelecido.

“Estamos finalizando o ano com um orçamento do futebol em 92% do orçado. A gente acaba o ano gastando menos do que era previsto. Isso é um ponto importante a se falar, porque não extrapolamos”, afirmou.

Na mesma entrevista, Ítalo explicou as dificuldades enfrentadas pelo departamento para montar o elenco rubro-negro em 2026.

O executivo citou limitações financeiras, problemas para atrair jogadores e a perda de peças importantes durante a temporada. O Leão não conseguiu o acesso e disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

Ítalo Rodrigues explica dificuldades financeiras do Sport

De acordo com o dirigente, a montagem de um elenco depende de uma série de fatores que vão além da disponibilidade financeira. O interesse dos atletas, a vontade dos empresários e as condições para concretizar negociações também influenciam o processo.

Ítalo ressaltou que o cenário encontrado pelo departamento em janeiro dificultou a busca por reforços.

Entre os obstáculos, mencionou a falta de credibilidade do clube no mercado e a necessidade de trabalhar com uma folha salarial reduzida.

“Montar um bom time não é difícil se você tem todos os recursos. O difícil é montar quando você não tem credibilidade, como foi quando pegamos em janeiro, e quando você tem uma folha baixa”, declarou.

Perda de jogadores e negociação de Zé Lucas

Ítalo também reconheceu que o Sport perdeu jogadores importantes ao longo da temporada e apontou a dificuldade para encontrar reposições dentro das condições financeiras do clube.

O executivo ainda mencionou a negociação envolvendo Zé Lucas. Segundo ele, a conclusão da venda do jogador era considerada importante para que o Sport pudesse direcionar recursos à montagem do elenco.

“A gente precisava concluir a venda do Zé Lucas para investir no nosso time”, afirmou.

Sport destaca controle dos gastos no futebol

Ao abordar o planejamento financeiro, Ítalo Rodrigues destacou que o clube conseguiu manter as despesas do departamento de futebol abaixo do orçamento previsto para 2026.

O dirigente atribuiu o controle dos gastos a uma responsabilidade compartilhada entre diferentes setores da gestão rubro-negra. Ele citou a participação do presidente, do vice-presidente e das diretorias de futebol, financeira e jurídica.

“Esse foi um princípio e uma responsabilidade grande do presidente, do vice, da diretoria de futebol, financeira e jurídica”, completou.