Ítalo Rodrigues assume responsabilidade por temporada do Sport e confirma saída ao fim do ano

Dirigente participou de entrevista coletiva nesta quarta-feira, assumiu responsabilidade pelo desempenho do futebol e apresentou balanço da temporada

por Thiago Seabra
Ítalo Rodrigues assume responsabilidade por temporada do Sport e confirma saída ao fim do ano
Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport - Paulo Paiva/SCR

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O executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, confirmou que não seguirá no clube para a temporada de 2027. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (11), na Ilha do Retiro, o dirigente afirmou que seu contrato termina no fim do ano e que sua saída não deve ser tratada como uma possibilidade em aberto.

“Meu contrato se encerra no final do ano. Não precisa conjecturar a minha não continuidade, isso é muito evidente”, declarou.

Ao lado do diretor abnegado Léo Cruz, Ítalo falou sobre o desempenho do departamento de futebol em 2026, assumiu a responsabilidade pelos resultados e lamentou o fato de o Sport não ter conseguido o acesso. O Leão disputou uma vaga na zona de classificação para os playoffs da Série B, mas não alcançou o objetivo e seguirá na competição em 2027.

Ítalo Rodrigues assume responsabilidade pela temporada

Durante a entrevista, o executivo afirmou que a responsabilidade pelo desempenho do futebol rubro-negro é sua, por ocupar o cargo de liderança no departamento. Ele ressaltou que, mesmo quando as decisões são compartilhadas, cabe ao profissional responder pelo trabalho realizado.

“Quem senta na cadeira de diretor executivo do Sport e de qualquer clube tem que ter a consciência da função. Uma das principais funções é justamente trazer o lado profissional, blindar a diretoria e servir como esse ponto de apoio em tudo que é feito dentro do futebol profissional”, afirmou.

“A responsabilidade é minha, sim, do comando do futebol. Mesmo a decisão não sendo apenas minha, se eu não conseguir influenciar numa decisão melhor, essa responsabilidade tem que ser do profissional, tem que ser minha”, declarou.

Executivo agradece à torcida e destaca organização do departamento

Ítalo Rodrigues também agradeceu aos torcedores do Sport pela recepção que teve quando chegou ao clube. Segundo ele, o apoio da arquibancada foi importante para sua presença no cargo.

“Quero agradecer à torcida do Sport. Apesar de o futebol ter memória curta, eu não tenho. Sem dúvida alguma, se estou aqui, é porque a torcida quis que eu estivesse aqui. Tenho certeza de que, naquele momento, eu via o movimento e a boa aceitação sobre meu nome, e sempre vou agradecer demais”, disse.

Apesar de confirmar que não continuará no próximo ano, o executivo afirmou que o departamento de futebol será entregue à próxima gestão com uma estrutura mais organizada do que a encontrada no início de sua passagem.

Ítalo relatou que assumiu o setor com apenas três funcionários e sem processos internos estabelecidos.

Durante a coletiva, também informou que o clube apresentou um relatório com os acontecimentos da temporada, incluindo pontos positivos e falhas identificadas, além de um planejamento para 2027.

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Sport terá eleições em dezembro de 2026

A saída de Ítalo Rodrigues acontece em um momento de transição política no Sport. O clube realizará eleições no dia 12 de dezembro de 2026, na Ilha do Retiro, para definir a próxima gestão.

O atual presidente, Matheus Souto Maior, já descartou a possibilidade de disputar a reeleição.

A nova administração ficará responsável pela condução do planejamento do futebol para a temporada de 2027, quando o Leão disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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