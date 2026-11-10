Presidente do Sport revela R$ 1 milhão bloqueado e atraso no pagamento de funcionários

Em entrevista à Rádio Jornal, dirigente relatou bloqueio de recursos, acordo com ex-jogador e dificuldades para quitar a folha administrativa

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O presidente do Sport revelou que o clube enfrenta dificuldades financeiras que têm comprometido até mesmo o pagamento de funcionários.

Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o dirigente afirmou que o Leão da Ilha está com R$ 1 milhão bloqueado por uma pendência relacionada ao atacante Pablo e precisou negociar um acordo de R$ 900 mil com o volante Du Queiroz.

Durante a conversa com João Victor Amorim e Raldney Alves, o mandatário reconheceu que o desafio de administrar o clube tem sido mais difícil do que imaginava, principalmente pela necessidade de lidar diariamente com cobranças financeiras e buscar recursos para manter as obrigações em dia.

Questionado se a presidência havia sido mais pesada do que esperava, o dirigente não hesitou na resposta.

"Muito mais pesado, muito mais pesado. Por vários fatores, pelo fator financeiro, muito desgaste", afirmou.

Sport tem R$ 1 milhão bloqueado e negocia acordo de R$ 900 mil

Ao detalhar os problemas enfrentados pela gestão, o presidente revelou duas situações envolvendo ex-jogadores do Sport. Segundo ele, o clube está com R$ 1 milhão bloqueado em razão de uma pendência com Pablo e precisou negociar recentemente um acordo de R$ 900 mil com Du Queiroz.

"A torcida não sabe, mas é bom falar isso às vezes para dar visibilidade aos problemas. A gente está com R$ 1 milhão bloqueado por conta de Pablo. A gente teve que negociar um acordo de R$ 900 mil agora com o Du Queiroz", revelou.

O presidente explicou que situações como essas fazem parte da rotina administrativa e acabam interferindo diretamente no planejamento financeiro do Sport.

De acordo com o dirigente, o bloqueio dos recursos impediu que o clube quitasse integralmente a folha administrativa prevista para esta segunda-feira.

"Esse dinheiro bloqueado me impede de ter pago toda a folha administrativa que eu tinha que pagar hoje. Nós não pagamos, o dinheiro está bloqueado. E aí a gente tem que ir atrás do dinheiro, porque, se não tiver o dinheiro, a gente não paga o nosso funcionário", explicou.

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Presidente do Sport relata desgaste com situação financeira

Além das dificuldades para cumprir as obrigações financeiras, o mandatário destacou o desgaste pessoal provocado pela necessidade constante de encontrar novas receitas para o clube.

Segundo o presidente, a preocupação com os pagamentos pendentes continua mesmo depois do expediente, diante da responsabilidade de garantir recursos para os funcionários e demais compromissos da instituição.

"Você vai para casa, deita para dormir e pensa: 'A gente não conseguiu pagar todo mundo ainda. Amanhã tem um novo desafio, a gente tem que ir atrás de um dinheiro novo, tem que botar o dinheiro para dentro, tem que pagar as nossas contas.' Então, nesse sentido, foi muito pesado", desabafou.

O dirigente também explicou que conta com o acompanhamento do departamento jurídico durante entrevistas mais longas, para auxiliar no esclarecimento de questões relacionadas à administração do clube.

Sport também vive momento delicado na Série B

As dificuldades financeiras reveladas pelo presidente acontecem em meio a um momento complicado do Sport dentro de campo. Após perder por 3 a 2 para o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha permaneceu com 55 pontos e caiu para a nona colocação.

Com a combinação de resultados da penúltima rodada, o Sport não possui mais chances matemáticas de conquistar o acesso à Série A de 2027. Dessa forma, o clube pernambucano disputará a Série B pelo segundo ano consecutivo.

O Rubro-negro encerra sua participação na competição diante do Goiás, na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada, já sem possibilidades de classificação para a elite do futebol brasileiro.

Assim, o Sport chega ao fim da temporada diante de desafios dentro e fora de campo, com a necessidade de reorganizar suas finanças e iniciar o planejamento para 2027.