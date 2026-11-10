Presidente do Sport revela que dinheiro da venda de Zé Lucas ao Cruzeiro já acabou

Em entrevista à Rádio Jornal, dirigente revelou que recursos da negociação já foram utilizados e defendeu a manutenção de direitos do atleta

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O presidente do Sport revelou que os recursos recebidos pela venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro já foram utilizados para custear despesas do clube.

Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o dirigente explicou que o dinheiro foi fundamental para manter as contas em dia ao longo da temporada e relembrou que o Leão da Ilha preservou 20% dos direitos econômicos do jogador.

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Durante a conversa com João Victor Amorim e Raldney Alves, o presidente foi questionado sobre a utilização dos recursos recebidos pela transferência de Zé Lucas ao Cruzeiro e confirmou que o dinheiro já havia sido totalmente utilizado para custear as despesas do clube.

"Claro (que acabou), mas não tem o que fazer. Como é que a gente sobrevive? Veja, o Sport custa entre R$ 8 milhões e R$ 9 milhões por mês. Entre R$ 8 milhões e R$ 9,5 milhões por mês. Aí varia um pouco de acordo com PGFN, RJ, etc.", confirmou o presidente do Sport.

O que aconteceu com o dinheiro da venda de Zé Lucas?

O dirigente explicou que a transferência de Zé Lucas foi fundamental para a situação financeira do Sport em 2026. De acordo com ele, a gestão assumiu o clube com aproximadamente R$ 70 milhões em débitos, o que aumentou a necessidade de buscar receitas para cumprir as obrigações.

Sem o dinheiro da negociação, segundo o presidente, os recursos previstos no orçamento do rubro-negro teriam se esgotado ainda entre agosto e setembro.

"Nós estamos em novembro, assumimos o clube com R$ 70 milhões de débito. Qual é a mágica? Como é que você faz para pagar as contas? A gente teve que usar o dinheiro de Zé Lucas. Se não tivesse Zé Lucas, a gente tinha encerrado o dinheiro do nosso orçamento ali em agosto, setembro", explicou.

Por que o Sport decidiu não vender tudo?

Apesar das dificuldades financeiras, o Sport optou por não negociar toda a sua participação nos direitos econômicos de Zé Lucas. O presidente revelou que a diretoria chegou a considerar a possibilidade de vender também os 20% restantes para garantir recursos até o encerramento da temporada.

No entanto, a gestão decidiu preservar esse percentual por acreditar que o volante poderia se valorizar no mercado, permitindo ao clube receber uma quantia maior em uma eventual transferência futura.

"Nós poderíamos ter vendido os 20% de Zé Lucas também. Seria justo para a nossa gestão. A gente poderia ter feito isso. A gente pegaria esse dinheiro e ia fechar o ano, OK? E não teria adiantamento nenhum", afirmou.

O presidente explicou que a manutenção dos direitos foi uma decisão tomada com base na expectativa de crescimento do valor de mercado do jogador.

Além disso, o dirigente relacionou o futuro desse percentual ao processo eleitoral do Sport. Segundo ele, a expectativa é que a próxima gestão possa avaliar o melhor momento para negociar os direitos mantidos pelo clube.

"Eu espero que a gente consiga encontrar um caminho para a eleição, para sair uma chapa única novamente, e essa chapa consiga dar um melhor direcionamento e decida o que fazer com os 20%", afirmou.

Relembre os valores da venda de Zé Lucas ao Cruzeiro

A transferência de Zé Lucas para o Cruzeiro foi oficializada em julho de 2026. Na ocasião, o Sport anunciou a negociação de 60% dos direitos econômicos do volante por US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 28 milhões na cotação da época.

O pagamento foi previsto em três parcelas, entre agosto e outubro de 2026. Além do valor financeiro, o acordo incluiu o empréstimo de Chico da Costa e Murilo Rhikman ao Sport até o encerramento da temporada.

O Cruzeiro ficou responsável pelo pagamento integral dos salários de Chico da Costa, enquanto o Sport assumiu os vencimentos de Murilo Rhikman e adquiriu 35% dos direitos econômicos do jogador.

Na negociação, o clube pernambucano manteve 20% dos direitos econômicos de Zé Lucas, percentual que poderá representar uma nova receita caso o atleta seja transferido futuramente.

Revelado pelas categorias de base do Sport, Zé Lucas chegou ao Cruzeiro aos 18 anos e vem conquistando espaço na equipe mineira.

Em menos de quatro meses no clube, o volante já disputou 14 partidas, sendo titular em nove delas. O jogador também acumula uma sequência de cinco jogos consecutivos entre os titulares e marcou, no último mês, os dois primeiros gols de sua carreira profissional.



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