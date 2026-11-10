Presidente do Sport explica fracasso na Série B e cita folha salarial de R$ 3,5 milhões

Em entrevista à Rádio Jornal, dirigente afirmou que a folha salarial cresceu ao longo da temporada e apontou a importância de manter um projeto

por Lucas Valle
Presidente do Sport explica fracasso na Série B e cita folha salarial de R$ 3,5 milhões
Imagem do presidente do Sport Matheus Souto Maior - Paulo Paiva/ Sport Recife

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O presidente do Sport explicou os motivos que, em sua avaliação, contribuíram para a campanha abaixo das expectativas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o dirigente respondeu às críticas sobre o investimento no elenco e defendeu que a falta de continuidade no trabalho também influenciou o desempenho da equipe.

Durante a conversa com João Victor Amorim e Raldney Alves, o mandatário foi questionado sobre o fato de o Sport não ter conseguido terminar a competição entre os seis primeiros colocados, apesar de possuir uma das maiores folhas salariais da Série B.

Na resposta, o presidente argumentou que os valores investidos no elenco mudaram consideravelmente ao longo da temporada e que a folha salarial registrada na reta final não representa o orçamento mantido durante todo o campeonato.

"A gente chegou ao final do ano com uma folha em torno de R$ 3,5 milhões. Acho que um pouquinho mais, um pouquinho menos, não me recordo agora. Mas isso foi no final do campeonato. A gente começou o ano com uma folha de R$ 1 milhão e alguma coisa. R$ 1,5 milhão", afirmou.

Presidente do Sport explica aumento da folha salarial

O dirigente destacou que o elenco passou por mudanças significativas ao longo do ano, com a chegada de novos jogadores e alterações na composição da equipe. Por isso, segundo ele, não seria adequado utilizar apenas o investimento registrado no encerramento da temporada para avaliar toda a campanha.

Ao ser questionado especificamente sobre a Série B, o presidente voltou a argumentar que o elenco do Sport no início da competição era diferente daquele que chegou às rodadas finais.

"Mas veja, mais uma vez, o que é a Série B? É agora no final ou lá no começo? Porque lá no começo a gente estava com Roger ainda. Você pega o elenco da gente hoje, ele é muito diferente do elenco com que a gente começou o ano. Então, existe uma diferença financeira também para isso", explicou.

O mandatário também ressaltou que a contratação de reforços não representa uma garantia imediata de resultados. Na avaliação dele, a construção de uma equipe competitiva exige tempo para que os jogadores se adaptem e o trabalho apresente evolução.

"É um processo. Você pegar três caras, quatro caras, jogar num time e achar que só isso vai fazer com que... Pode até acontecer, porque no futebol acontece isso vez por outra, mas a tendência é que o processo precise ser seguido para que o resultado chegue", declarou.

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Presidente cita Novorizontino e falta de continuidade no Sport

Para defender seu argumento, o presidente utilizou o Novorizontino como exemplo de clube que conseguiu alcançar seus objetivos após temporadas consecutivas de trabalho e planejamento.

Segundo o dirigente, a equipe paulista esteve próxima do acesso em diferentes edições da Série B antes de conquistar a vaga na elite em 2026.

"Eu vi até uma reportagem do Novorizontino mostrando que ele bateu na trave em 2023, bateu na trave em 2024, bateu na trave em 2025 e subiu em 2026", comentou.

O presidente reconheceu as diferenças entre o Novorizontino e o Sport, especialmente em relação ao tamanho das torcidas, mas afirmou que a comparação estava relacionada à continuidade dos projetos esportivos.

Após isso, João Victor Amorim comentou que o Novorizontino teve quatro treinadores nos últimos quatro anos, enquanto o Sport teve o mesmo número de técnicos em apenas um ano.

Diante da comparação, o presidente admitiu que a falta de continuidade poderia ajudar a explicar as dificuldades enfrentadas pelo Leão.

"Sim, sim, sim. Talvez por isso, João. Talvez por essa questão do processo, entendeu?", respondeu.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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