Presidente do Sport confirma que não disputará a reeleição no pleito de dezembro

A eleição rubro-negra está marcada para acontecer no próximo dia 12 de outubro e será a primeira formação do Conselho de Administração

por Davi Saboya
Presidente do Sport confirma que não disputará a reeleição no pleito de dezembro
Matheus Souto Maior, presidente do Sport - Igor Cysneiros/SCR

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Em uma declaração contundente sobre o cenário interno e os bastidores do Ilha do Retiro, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou oficialmente que não será candidato na próxima eleição presidencial do clube, marcada para o dia 12 de dezembro. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o mandatário desabafou sobre o peso da rotina à frente da instituição, revelando ter enfrentado severas dificuldades financeiras, de gestão e de infraestrutura ao longo de sua gestão.

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Ao ser questionado sobre a permanência de profissionais no futebol do clube para o próximo ciclo, Souto Maior enfatizou o desgaste acumulado ao longo da temporada. Segundo o dirigente, a missão de presidir o clube exige entrega e dedicação extremas, classificando o período como especialmente difícil devido às deficiências estruturais encontradas na sede social e à desorganização nos processos internos.

Ao relembrar o início da sua trajetória no cargo, o presidente destacou a falta de lideranças definidas na estrutura administrativa, o que exigiu um esforço extra para reorganizar os departamentos básicos antes de focar na estabilidade esportiva.

De acordo com o presidente, a decisão de dar continuidade à equipe responsável pelo departamento de futebol serviu justamente para blindar o ambiente e buscar estabilidade nos momentos mais críticos da temporada. Contudo, ao projetar o pleito de 12 de dezembro, a posição adotada por ele é definitivo. "Não sou candidato, não serei candidato".

Diante da proximidade da eleição e do surgimento de correntes da oposição e da situação articulando chapas para a disputa, Souto Maior defendeu o diálogo como único caminho para o futuro rubro-negro.

O dirigente expressou o desejo de que os grupos políticos existentes abram espaço para conversas e unam forças na busca por uma candidatura de consenso, evitando um pleito conturbado e permitindo que o clube siga seu rumo com estabilidade institucional.

"Eu já falei algumas vezes sobre isso, acho que eu disse umas duas ou três entrevistas. É muito pesado ser presidente de um clube do tamanho do Sport. Quando eu digo pesado, no sentido de que é muito trabalho, é muita entrega. É muita dedicação que você tem que ter", afirmou o mandatário rubro-negro.

"Esse ano ele foi especialmente difícil para nós, por todas as diferentes nuances de dificuldades que a gente teve, todas: a financeira, a estrutural. Nós pegamos uma dificuldade estrutural grande no clube, com a sede caída, com a estrutura do Sport, enfim, sucateada", completou Matheus Souto Maior.

Eleição do Sport

A eleição do Sport está marcada para o dia 12 de dezembro inaugurará o novo formato de gestão aprovado pela reforma estatutária. Em vez do presidente executivo tradicional, os sócios escolherão o Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração, integrado por presidente, vice e três conselheiros com mandato trienal.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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