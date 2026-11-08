Após adeus ao acesso, Sport volta atenções para eleição no dia 12 de dezembro

Votação será realizada em 12 de dezembro na sede social e articulações políticas se intensificaram após o fracasso na Série B do Campeonato Brasileiro

por Davi Saboya
Após adeus ao acesso, Sport volta atenções para eleição no dia 12 de dezembro
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Depois de perder por 3x2 para o Operário-PR na penúltima rodada da Série B e ver encerrado o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro, o Sport vira a página dentro de campo para focar nos bastidores políticos. O clube se prepara para a eleição que definirá o comando rubro-negro no próximo triênio, encerrando o mandato tampão de um ano do presidente Matheus Souto Maior.

O pleito está oficialmente marcado para o dia 12 de dezembro, na sede social do clube, na Ilha do Retiro. A votação será realizada das 8h às 18h, com a primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária agendada para 7h30 e a segunda para 7h45. Estão aptos a votar os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e que tenham ingressado no quadro social até o dia 12 de dezembro de 2024, de acordo com as diretrizes estabelecidas no edital.

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A eleição definirá o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração, além de três integrantes do colegiado. Paralelamente, os sócios escolherão o presidente, o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretários do Conselho Deliberativo, além dos conselheiros titulares e suplentes.

Ao todo, o edital prevê 150 vagas para membros titulares do Conselho Deliberativo, contabilizando 17 integrantes natos, e 50 vagas para suplentes. Todos os eleitos assumirão cargos com mandato válido para o triênio 2027-2029.

A condução de todo o processo eleitoral ficará a cargo de uma comissão presidida por Marcelo Augusto Leal de Farias, composta também por Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, Leonardo Santana da Silva Coelho, Roberto de Acioli Roma e Ricardo José Varjal Carneiro Leão.

Articulações no Sport

Nos bastidores da Ilha do Retiro, as articulações políticas já começaram a ganhar corpo. O atual presidente, Matheus Souto Maior, ainda não definiu se tentará a reeleição, mas interlocutores apontam a possibilidade de união entre o seu grupo político e o da ala liderada por Gustavo Dubeux.

Até o momento, a única candidatura confirmada é a de Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar e postulante ao cargo no último pleito. Na montagem da chapa, Paulo pode ter o ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, como candidato à presidência do Conselho Deliberativo.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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