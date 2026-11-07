Sport ainda pode subir? Confira a combinação de resultados necessária na Série B

Após perder para o Operário-PR, Leão precisa secar concorrentes diretos neste fim de semana e vencer confronto decisivo na Ilha do Retiro

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A derrota por 3 a 2 para o Operário-PR deixou o Sport em situação delicada na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 55 pontos, o Leão caiu para a nona colocação da Série B e agora depende de uma combinação de resultados na penúltima rodada para chegar ao último compromisso da competição ainda com chances matemáticas de entrar no G-6.

Além de vencer o Goiás na 38ª rodada, na Ilha do Retiro, o time pernambucano precisa torcer por tropeços de CRB e Goiás neste fim de semana. O resultado do Atlético-GO também pode influenciar diretamente a disputa.

O que o Sport precisa para seguir vivo na Série B?

O primeiro passo para o Sport continuar na disputa pelo acesso é acompanhar os jogos dos concorrentes diretos. CRB e Goiás não podem vencer seus compromissos pela 37ª rodada. Já o Atlético-GO pode ganhar, mas, nesse cenário, o Leão terá uma missão adicional na rodada final.

CRB: o time alagoano, sexto colocado com 55 pontos, não pode vencer o Náutico . Caso conquiste os três pontos, chegará a 58 e não poderá mais ser alcançado pelo Sport no número de vitórias.

o time alagoano, sexto colocado com 55 pontos, . Caso conquiste os três pontos, chegará a 58 e não poderá mais ser alcançado pelo Sport no número de vitórias. Goiás: também com 55 pontos, a equipe goiana não pode vencer a Ponte Preta . Se triunfar, alcançará 58 pontos e ficará fora do alcance do Leão pelo critério de desempate.

também com 55 pontos, . Se triunfar, alcançará 58 pontos e ficará fora do alcance do Leão pelo critério de desempate. Atlético-GO: o Dragão soma 55 pontos e pode vencer o Athletic. Se isso acontecer, chegará a 58 pontos. Nesse caso, o Sport ainda poderá igualar a pontuação na última rodada, mas precisará vencer o Goiás e superar a diferença no saldo de gols.

Atualmente, o Atlético-GO tem saldo de gols positivo de nove, enquanto o Sport apresenta saldo positivo de oito.

Portanto, caso os dois terminem empatados em pontos, o Leão precisará tirar essa diferença para ficar à frente do adversário.

Sport precisa vencer o Goiás na última rodada

Mesmo que os resultados dos concorrentes ajudem neste fim de semana, o Sport terá de fazer sua parte na rodada final. O adversário será justamente o Goiás, em confronto direto na Ilha do Retiro.

Assim, o Leão precisa chegar à última rodada com possibilidade de ultrapassar os concorrentes e conquistar uma vitória diante da equipe goiana.

A combinação de resultados da penúltima rodada será determinante para manter vivo o objetivo de terminar a Série B no G-6.

Derrota para o Operário-PR complicou situação do Sport

O Sport perdeu por 3 a 2 para o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª rodada. O Leão chegou a ficar duas vezes à frente no placar, mas sofreu a virada ainda no início do segundo tempo.

Carlos de Pena abriu o placar aos cinco minutos da etapa inicial. O empate veio aos 13, em gol contra do lateral Claudinho, após uma cobrança de escanteio. Aos 37, Perotti aproveitou cruzamento de Diego Hernández e recolocou o time pernambucano em vantagem.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Moraes Jr. deixou tudo igual. A virada do Operário-PR aconteceu aos sete minutos da etapa final, quando Léo Erig marcou de bicicleta após rebote na área.

Na reta final, o Sport teve mais posse de bola e tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. Nos acréscimos, Marcelo Benevenuto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com o resultado, o Leão permaneceu com 55 pontos e caiu para a nona posição. Agora, além de vencer seu último compromisso, precisa acompanhar os resultados dos adversários para continuar na disputa por uma vaga na elite do futebol brasileiro.