Barletta faz forte desabafo e aponta trocas de comando do Sport como erro na temporada

O atacante, que possui contrato até o ano de 2029, abriu o jogo ainda na beira do campo após a derrota para o Operário-PR pela Série B

por Davi Saboya
Barletta faz forte desabafo e aponta trocas de comando do Sport como erro na temporada
Barletta, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

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Após a derrota de virada por 3x2 para o Operário-PR pela Série B, o atacante Barletta não escondeu a insatisfação com os rumos da temporada e fez um forte desabafo. Em declaração contundente, ainda na beira do gramado, o jogador cobrou estabilidade institucional e criticou a alta rotatividade no comando técnico do clube ao longo do ano.

"A gente sabe que o ano passado foi um ano que o clube virou de ano quebrado, mas eu acho que está na hora do Sport fazer um projeto bom, mesmo que troque de diretoria, de treinador, não sei como vai ser. É preciso ter uma sequência no projeto, porque eu não sei um time que está brigando pelo G-6 que trocou quatro vezes de treinador no ano", pontuou o atleta.

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Reconhecendo as dificuldades e assumindo sua parcela de responsabilidade pelo momento da equipe, Barletta argumentou que a instabilidade tática gerada pelas trocas constantes prejudica não apenas o elenco de jogadores, mas toda a estrutura de funcionários do clube.

Para o atacante, o modelo de gestão precisa mudar visando à próxima temporada, independentemente de quem esteja à frente da diretoria ou da comissão técnica.

"Isso não é desculpa, mas eu acho que se for para dar errado com quatro treinadores, eu prefiro dar errado com um treinador só. Porque eu acho que essa mudança de tática durante o ano, eu acho que atrapalha muito. Não só nos jogadores, mas assim também os funcionários. Acredito que o time como o Sport, um time grande, se vier um projeto sério e com convicção, tem tudo para decolar. Não pode ficar trocando, dependendo do resultado. Tem que contratar o treinador, as peças, de acordo com a convicção e planejamento. Não ficar trocando o ano todo", cobrou.

Apesar ter chegado na reta final da Segundona sonhando com o G-6, o jogador destacou que a grandeza da instituição é incompatível com o cenário de oscilação constante vivido em 2026.

"Eu não sei um time que trocou quatro vezes de treinador no ano e está brigando no G-6. Como eu falei, demos sorte. Chegamos na penúltima rodada brigando pela classificação, isso não pode acontecer. Um time do tamanho do Sport não pode ficar fora", avaliou.

"Quero o melhor para o Sport"

Por fim, o camisa rubro-negro fez questão de enfatizar que seu posicionamento teve caráter construtivo e de alerta para o futuro da instituição, reiterando seu carinho e torcida pelo clube independentemente de permanências para o próximo ciclo.

"Isso é mais um desabafo. Eu não quero expor ninguém, eu assumo a responsabilidade também. Todo mundo sabe que eu quero o melhor para o Sport, eu estando aqui ou não, estando o Soso aqui ou não, estando o Matheus, o presidente, aqui ou não. Eu sempre vou torcer para o Sport, então acho que é isso. Eu estando vivendo, dentro desse clube, acho que é isso que eu tenho para falar e deixar o recado para os torcedores", concluiu.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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