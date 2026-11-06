Torcedor Nota 10: Sport promove tarde de festa e inclusão em Barra de Guabiraba

Ação social reuniu os zagueiros Baraka e Patrick com estudantes da rede pública para distribuição de brindes e autógrafos em um momento especial

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O Sport deu sequência ao sucesso do programa Torcedor Nota 10 ao levar a iniciativa social para o município de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco. A ação, voltada a promover a inclusão social, incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes da rede pública do universo rubro-negro, movimentou a cidade e garantiu um dia inesquecível para os jovens locais.

As atividades tiveram início na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Leobaldo Soares da Silva, onde os estudantes foram recepcionados com festa, sorteio de brindes e a presença animada do mascote oficial do clube.

O evento contou com a participação dos zagueiros Baraka e Patrick, da diretora de inclusão do clube, Vanessa Lima, do diretor executivo de comunicação e coordenador do programa, Diego Pérez, e do diretor de operação de jogos, Thyago Moura, além de autoridades municipais e gestores escolares.

Na sequência, a programação seguiu para o Estádio Municipal Aprijão em um dos momentos mais aguardados pela garotada. No gramado, a atmosfera foi de pura celebração: os atletas entraram em campo ao lado dos alunos para bater bola, distribuir autógrafos, tirar fotos e participar de brincadeiras, selando uma troca genuína de carinho entre os defensores e os jovens torcedores do interior.

Impactado pela recepção calorosa, o zagueiro Baraka destacou a energia renovada com o contato direto com a torcida.

“É uma emoção gigante receber todo esse carinho e ver de perto a paixão desses garotos pelo Sport. Passar essa tarde brincando com eles, assinando as camisas e sentindo essa recepção calorosa renova as nossas energias e nos motiva muito dentro de campo.”

O zagueiro Patrick também enfatizou a relevância social da iniciativa e a representatividade que o clube exerce na vida dos estudantes.

“Estar aqui hoje nos faz lembrar de onde viemos e de como o futebol tem o poder de realizar sonhos. O Sport é gigante e ter esse contato direto com a torcida jovem do interior é especial demais.”