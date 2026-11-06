Resultado do jogo do Operário-PR x Sport hoje (06/11): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, em Ponta Grossa

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Operário-PR x Sport se enfrentam nesta sexta-feira (6). O duelo, que acontece no estádio Germano Krüger, é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o Leão, só a vitória interessa na busca pela última vaga no G-6. Vale lembrar que nesta temporada apenas os dois primeiros colocados conquistam o acesso direto. Os demais disputam os playoffs.

Veja o resultado do jogo do Operário-PR x Sport hoje (06/11)

Matéria em atualização