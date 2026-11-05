Operário-PR x Sport ao vivo (06/11): onde assistir, horário e escalações

Fora de casa, o Leão empatou com o Botafogo-SP na última rodada e perdeu a chance de entrar no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

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Ainda na briga pela última vaga no G-6, o Sport visita o Operário-PR, nesta sexta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. O duelo é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação ao empatar por 1x1 com o Botafogo-SP.

O time rubro-negro ocupa a 8ª colocação com 55 pontos. A mesma pontuação do CRB, que abre o G-6 na 6ª colocação e também do Goiás, que é o 7º lugar. Além desses clubes, ainda tem o Atlético-GO com 55 pontos na 9ª posição.

"Estamos muito focados, sabendo da importância. É a partida mais importante do ano para nós. Estamos concentrados e preparados para ir lá e buscar esta vitória, que é crucial para o nosso objetivo de chegar ao G-6. O Operário é uma equipe difícil, competitiva, mostrou isso jogando na Ilha no primeiro turno, então temos que encarar o jogo com muita seriedade para buscarmos os três pontos", afirmou o atacante rubro-negro Perotti.

Leão

O Sport possui dois desfalques para o jogo decisivo contra o Operário-PR. Na beira do campo, o técnico Mariano Soso irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar do clube Sued Lima.

No time titular, o volante Willian Oliveira foi vetado pelo departamento médico do Sport. Assim, deve ser substituído pelo meio-campista Biel, formando o setor ao lado de Fernando Sobral e Patrick de Paula.

"Tudo bastante embolado, equipes próximas em número de pontos, mas precisamos focar em nós, fazer o nosso papel e esquecer um pouco o que vai acontecer nas outras partidas. Internamente, estamos concentrados em fazer um grande jogo com o Operário para dar um passo na direção que queremos", disse Perotti.

Adversário

o técnico Alberto Valentim terá dois desfalques confirmados por suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Miranda e o volante Vinicius Diniz. Para suprir as ausências, André assume a vaga na defesa, enquanto Brenno entra no meio-campo.

Matematicamente, o Operário-PR ainda possui chance de entrar no G-6. No entanto, a situação é quase impossível. O time paranaense só pode chegar aos 57 pontos e o CRB, que é o 6º lugar, tem 55 pontos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada), SportyNet (Youtube), Disney+ (streaming) e XSports (pay-per-view).

Ficha do jogo - Operário-PR x Sport

Operário-PR

Elias; Maguinho, Miranda, Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano; Índio, Vincíus Diniz, Dudu Mosconi e Moraes; Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Benevenuto e Raí Lopes; Fernando Sobral, Patrick de Paula e Biel Fonseca; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.