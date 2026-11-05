Operário-PR x Sport ao vivo (06/11): onde assistir, horário e escalações

Fora de casa, o Leão empatou com o Botafogo-SP na última rodada e perdeu a chance de entrar no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

por Davi Saboya
Operário-PR x Sport ao vivo (06/11): onde assistir, horário e escalações
Lance de Barletta no empate do Sport com o Botafogo-SP - Rainier Moura/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ainda na briga pela última vaga no G-6, o Sport visita o Operário-PR, nesta sexta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. O duelo é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação ao empatar por 1x1 com o Botafogo-SP.

O time rubro-negro ocupa a 8ª colocação com 55 pontos. A mesma pontuação do CRB, que abre o G-6 na 6ª colocação e também do Goiás, que é o 7º lugar. Além desses clubes, ainda tem o Atlético-GO com 55 pontos na 9ª posição.

Leia Também

"Estamos muito focados, sabendo da importância. É a partida mais importante do ano para nós. Estamos concentrados e preparados para ir lá e buscar esta vitória, que é crucial para o nosso objetivo de chegar ao G-6. O Operário é uma equipe difícil, competitiva, mostrou isso jogando na Ilha no primeiro turno, então temos que encarar o jogo com muita seriedade para buscarmos os três pontos", afirmou o atacante rubro-negro Perotti.

Leão

O Sport possui dois desfalques para o jogo decisivo contra o Operário-PR. Na beira do campo, o técnico Mariano Soso irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído pelo auxiliar do clube Sued Lima.

No time titular, o volante Willian Oliveira foi vetado pelo departamento médico do Sport. Assim, deve ser substituído pelo meio-campista Biel, formando o setor ao lado de Fernando Sobral e Patrick de Paula.

"Tudo bastante embolado, equipes próximas em número de pontos, mas precisamos focar em nós, fazer o nosso papel e esquecer um pouco o que vai acontecer nas outras partidas. Internamente, estamos concentrados em fazer um grande jogo com o Operário para dar um passo na direção que queremos", disse Perotti.

Adversário

o técnico Alberto Valentim terá dois desfalques confirmados por suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Miranda e o volante Vinicius Diniz. Para suprir as ausências, André assume a vaga na defesa, enquanto Brenno entra no meio-campo.

Matematicamente, o Operário-PR ainda possui chance de entrar no G-6. No entanto, a situação é quase impossível. O time paranaense só pode chegar aos 57 pontos e o CRB, que é o 6º lugar, tem 55 pontos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada), SportyNet (Youtube), Disney+ (streaming) e XSports (pay-per-view).

Ficha do jogo - Operário-PR x Sport

Operário-PR

Elias; Maguinho, Miranda, Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano; Índio, Vincíus Diniz, Dudu Mosconi e Moraes; Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Benevenuto e Raí Lopes; Fernando Sobral, Patrick de Paula e Biel Fonseca; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

  • Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR.
  • Horário: 19h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).
  • Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Luis Filipe Goncalves Corrêa (PB).
  • VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada), SportyNet (Youtube), Disney+ (streaming) e XSports (pay-per-view).
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também