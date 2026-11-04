"É a partida mais importante do ano", afirma Perotti sobre decisão do Sport contra o Operário-PR pela Série B

Atacante pregou foco total no duelo em Ponta Grossa para manter o Leão vivo na briga acirrada pela última vaga nos playoffs de acesso à elite nacional

por Davi Saboya
"É a partida mais importante do ano", afirma Perotti sobre decisão do Sport contra o Operário-PR pela Série B
Perotti, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro reservou um cenário de pura decisão para o Sport. Faltando apenas duas rodadas para o término da fase regulamentar da competição, o Leão da Ilha entra em campo nesta sexta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Para o atacante Perotti, a partida no interior paranaense carrega o peso de uma verdadeira final.

O momento na tabela de classificação justifica o tom de urgência. O Sport ocupa atualmente a 8ª colocação com 55 pontos, mesma pontuação do Goiás (7º) e do CRB, equipe que ocupa a 6ª posição e hoje abre a zona de classificação para os playoffs.

Leia Também

Como a briga na parte de cima está praticamente definida, com Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza consolidados no grupo de cima, resta na prática apenas uma vaga aberta na disputa.

Vale recordar que, no regulamento desta temporada, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto, enquanto do 3º ao 6º lugar disputam os playoffs em confrontos mata-mata (3º x 6º e 4º x 5º) pelas vagas restantes na Série A.

Ciente da responsabilidade de somar três pontos fora de casa contra um adversário indigesto, Perotti destacou a preparação e o respeito ao time paranaense para o confronto decisivo:

“Estamos muito focados, sabendo da importância. É a partida mais importante do ano para nós. Estamos concentrados e preparados para ir lá e buscar esta vitória, que é crucial para o nosso objetivo de chegar ao G-6. O Operário é uma equipe difícil, competitiva, mostrou isso jogando na Ilha no primeiro turno, então temos que encarar o jogo com muita seriedade para buscarmos os três pontos.”

Sport x Operário-PR

Com a tabela extremamente parelha e a margem de erro zerada, o atacante também reforçou que a estratégia do elenco rubro-negro é focar exclusivamente no próprio desempenho em campo, sem perder energia com a combinação de resultados dos concorrentes diretos nesta rodada penúltima.

“Tudo bastante embolado, equipes próximas em número de pontos, mas precisamos focar em nós, fazer o nosso papel e esquecer um pouco o que vai acontecer nas outras partidas. Internamente, estamos concentrados em fazer um grande jogo com o Operário para dar um passo na direção que queremos.”

Com 55 pontos e de olho na 6ª colocação do CRB, o Sport busca a vitória no Germano Krüger para depender apenas de suas forças na rodada derradeira e carimbar a vaga na fase mata-mata do acesso. Na última rodada, o Leão perdeu a chance de entrar na zona de classificação com o empate junto ao Botafogo-SP.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também