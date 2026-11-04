"É a partida mais importante do ano", afirma Perotti sobre decisão do Sport contra o Operário-PR pela Série B

Atacante pregou foco total no duelo em Ponta Grossa para manter o Leão vivo na briga acirrada pela última vaga nos playoffs de acesso à elite nacional

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro reservou um cenário de pura decisão para o Sport. Faltando apenas duas rodadas para o término da fase regulamentar da competição, o Leão da Ilha entra em campo nesta sexta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Para o atacante Perotti, a partida no interior paranaense carrega o peso de uma verdadeira final.

O momento na tabela de classificação justifica o tom de urgência. O Sport ocupa atualmente a 8ª colocação com 55 pontos, mesma pontuação do Goiás (7º) e do CRB, equipe que ocupa a 6ª posição e hoje abre a zona de classificação para os playoffs.

Como a briga na parte de cima está praticamente definida, com Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza consolidados no grupo de cima, resta na prática apenas uma vaga aberta na disputa.

Vale recordar que, no regulamento desta temporada, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto, enquanto do 3º ao 6º lugar disputam os playoffs em confrontos mata-mata (3º x 6º e 4º x 5º) pelas vagas restantes na Série A.

Ciente da responsabilidade de somar três pontos fora de casa contra um adversário indigesto, Perotti destacou a preparação e o respeito ao time paranaense para o confronto decisivo:

“Estamos muito focados, sabendo da importância. É a partida mais importante do ano para nós. Estamos concentrados e preparados para ir lá e buscar esta vitória, que é crucial para o nosso objetivo de chegar ao G-6. O Operário é uma equipe difícil, competitiva, mostrou isso jogando na Ilha no primeiro turno, então temos que encarar o jogo com muita seriedade para buscarmos os três pontos.”

Sport x Operário-PR

Com a tabela extremamente parelha e a margem de erro zerada, o atacante também reforçou que a estratégia do elenco rubro-negro é focar exclusivamente no próprio desempenho em campo, sem perder energia com a combinação de resultados dos concorrentes diretos nesta rodada penúltima.

“Tudo bastante embolado, equipes próximas em número de pontos, mas precisamos focar em nós, fazer o nosso papel e esquecer um pouco o que vai acontecer nas outras partidas. Internamente, estamos concentrados em fazer um grande jogo com o Operário para dar um passo na direção que queremos.”

Com 55 pontos e de olho na 6ª colocação do CRB, o Sport busca a vitória no Germano Krüger para depender apenas de suas forças na rodada derradeira e carimbar a vaga na fase mata-mata do acesso. Na última rodada, o Leão perdeu a chance de entrar na zona de classificação com o empate junto ao Botafogo-SP.