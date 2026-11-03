Willian Oliveira sofre lesão no pé e inicia tratamento no Sport

Volante teve constatada rotura na fáscia plantar após deixar o gramado no empate contra o Botafogo-SP pela Série B do Campeonato Brasileiro

por Davi Saboya
Willian Oliveira sofre lesão no pé e inicia tratamento no Sport
Willian Oliveira, volante do Sport - Paulo Paiva/Sport

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O Sport ganhou um desfalque e motivo de preocupação no seu setor de meio-campo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após ser substituído com dores durante o empate contra o Botafogo-SP, o volante Willian Oliveira passou por exames detalhados de imagem que confirmaram uma rotura na fáscia plantar do pé direito.

A informação foi oficializada pelo Departamento de Saúde e Performance do clube rubro-negro através de nota médica. Diante do diagnóstico da lesão na sola do pé, o meio-campista foi entregue aos cuidados dos fisioterapeutas e já deu início à rotina intensiva de tratamento nas instalações do Centro de Treinamento do Leão.

Embora o clube não tenha estipulado publicamente um prazo exato para o retorno do atleta aos gramados, a lesão exige acompanhamento diário pela comissão técnica para avaliar a evolução clínica do jogador na reta decisiva da competição.

Assim, o volante deve ficar de fora do jogo contra o Operário-PR pela penúltima rodada da Série B. A partida acontece nesta sexta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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