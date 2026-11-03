Diretor de futebol do Sport garante "grupo fechado" na reta final da Série B

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o clima nos bastidores do Sport é de total união e concentração. É o que garantiu o diretor de futebol do clube, Leonardo Cruz, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (3). Ele abriu o jogo sobre a filosofia adotada pelo grupo e destacou a força e a coesão do elenco na busca pelas metas traçadas na competição.

Assumindo o cargo há 14 rodadas em um momento de desconfiança externa, período em que muitos já questionavam as chances da equipe, Leonardo Cruz relembrou os obstáculos iniciais enfrentados pela gestão.

"Até uma missão que muitos já tinham entregue, já dizendo 'tu vai fazer o que como diretor?'. Mas eu acho que 14 rodadas era muito ponto, e alguns já estavam dizendo que o Sport não iria para canto nenhum", pontuou o dirigente.

Para blindar o grupo e reverter o panorama, a diretoria implementou uma mudança de postura, aproximando os atletas e fechando o escopo interno de trabalho. A ordem no dia a dia passou a ser o planejamento cauteloso, sem pular etapas.

"Internamente, a gente vive jogo a jogo. Não adianta a gente planejar o jogo do Goiás, se a gente ainda tem um do Operário", salientou o diretor de futebol.

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Com essa mentalidade, a harmonia e o comprometimento interno alcançaram um patamar elogiado por quem vive o esporte há anos. Segundo o dirigente, que acumula ampla vivência nos bastidores do futebol, a sinergia atual é única.

"Todo esse tempo que eu estou no futebol, conhecendo o futebol... nunca vi um elenco tão fechado e tão próximo. E assim, focado no trabalho, é um elenco que não dá trabalho. Eles são compromissados com o que está sendo proposto. Eles trabalham diurnamente, não nos dão dor de cabeça em relação a atleta", comentou Leonardo.