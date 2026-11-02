Mariano Soso projeta próximo jogo do Sport e pede controle da ansiedade na reta final da Série B

Treinador rubro-negro afirma que a equipe precisa trabalhar a ansiedade e aprimorar a construção das jogadas para seguir na disputa pelo G-6

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O técnico Mariano Soso afirmou que o Sport precisa manter o foco no próximo compromisso para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A. Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, no último sábado (31), o treinador destacou a necessidade de trabalhar a ansiedade e melhorar a precisão da equipe.

O Leão volta a campo na sexta-feira (6), às 19h30, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Restam duas rodadas para o fim da Série B, e o time rubro-negro ocupa a sétima posição, com 55 pontos, mesma pontuação do CRB, que está no G-6.

Soso pede perseverança e foco no próximo compromisso

O treinador afirmou que a equipe precisa direcionar os esforços para a partida seguinte, apesar do cenário apertado na tabela. Soso também ressaltou que ainda há possibilidade matemática de classificação.

“Agora, temos que trabalhar. Ainda há possibilidade matemática, e o time precisa sustentar e ser coerente com o propósito que tem. É um cenário que fica desconfortável, mas é isso. Há muita expectativa grupal. O time vem competindo muito bem, compete, compete, compete. Tivemos bons resultados, mas agora é olhar para a frente e trabalhar para o próximo jogo”, declarou.

O comandante disse que o Sport mantém a confiança para a sequência da competição e que a equipe entra em campo com a intenção de vencer.

“Como falei a você e à torcida, o Sport é um time forte espiritualmente e vai continuar. É uma sensação de frustração, porque conhecemos a complexidade do jogo, mas, em qualquer campo, o Sport tem a intenção de ganhar”, afirmou.

Treinador quer reduzir ansiedade e melhorar construção das jogadas

Soso avaliou que a pressão da reta final pode provocar ansiedade e defendeu trabalho coletivo para que o time tenha mais precisão com a bola, sem perder a consistência defensiva.

“Valorizo muito que o time é competitivo. Tem que ser perseverante e ter uma profunda convicção para o próximo jogo. Temos que melhorar aspectos. Na reta final, você joga com muita pressão, e geralmente isso gera ansiedade.''

''Temos que trabalhar tudo grupalmente para tentar diminuir essa ansiedade, para que o time jogue com mais precisão, principalmente na construção do jogo, e sustente a solidez defensiva”, disse.

O treinador também reconheceu a evolução da equipe, mas ressaltou que ainda há pontos a corrigir. “É um time consistente. Acho que há melhoras que você pode reconhecer, mas é preciso melhorar muito, sempre.”

Sport encara Operário-PR na sexta-feira

O Sport enfrenta o Operário-PR na próxima sexta-feira (6), às 19h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª rodada da Série B.

O Leão precisa vencer para seguir vivo na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

O cenário da classificação também depende dos resultados dos concorrentes diretos. Nesta segunda-feira (2), o Atlético-GO visita o Fortaleza, às 16h, enquanto Goiás e CRB se enfrentam às 20h30, na Serrinha.