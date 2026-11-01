Sport liga o 'secador' nesta segunda para não se distanciar da briga pelo G-6

Após tropeço contra o Botafogo-SP, Leão precisa torcer contra o CRB e Goiás para manter vivo o sonho do acesso na reta final da Série B

Depois de desperdiçar a oportunidade de entrar temporariamente no G-6 ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo-SP fora de casa, o Sport volta suas atenções para os compromissos desta segunda-feira (2). Com apenas mais duas rodadas pela frente até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra precisa secar seus concorrentes diretos para continuar com chances reais de avançar à fase decisiva.

Como o grupo dos cinco primeiros colocados, formado por Juventude, Novorizontino, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza, já abriu vantagem considerável na classificação, a disputa na reta final afunilou e resta apenas uma vaga aberta na zona de classificação.

Atualmente na 7ª colocação com 55 pontos, o Leão tem a mesma pontuação do CRB, que ocupa a 6ª posição. Logo atrás surgem o Atlético-GO, em 8º com 54 pontos, e o Goiás, em 9º com 52.

A torcida rubro-negra acompanha dois confrontos cruciais nesta segunda: às 16h (de Brasília), o Fortaleza recebe o Atlético-GO, no Castelão e, mais tarde, às 20h30, o Goiás enfrenta o CRB na Serrinha. Diferente das equipes que lideram a competição e brigam no topo, Atlético-GO, CRB e Goiás disputam diretamente com o Sport o espaço final no grupo dos seis primeiros.

O regulamento da atual temporada da Série B reserva vaga direta na Série A de 2027 apenas para os dois primeiros colocados da tabela. Os clubes finalistas entre a 3ª e a 6ª posição disputarão o acesso em formato de playoffs (com os embates de 3º x 6º e 4º x 5º), o que torna a briga pelo G-6 ainda mais acirrada.

Apesar do tropeço em Ribeirão Preto, o técnico Mariano Soso continuou com a confiança no grupo para a reta final. Em entrevista coletiva, ele avaliou o desempenho da equipe e reforçou o foco nas partidas que restam.

"Meu time tem um objetivo muito claro que é construir uma boa vitória, mas enfrentamos um adversário complexo. Tivemos um primeiro tempo equilibrado, o time melhorou, mas não sustentamos comportamentos para ganhar o jogo. Ainda existindo possibilidade matemática, meu time tem que sustentar o propósito. A equipe tem competido muito bem. Tivemos bons resultados, agora é focar nos próximos jogos e pensar no futuro", destacou o treinador.

Próximo jogo do Sport

Sem tempo a perder, o Sport já foca no próximo compromisso decisivo pela 37ª rodada. O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 19h30, quando visita o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, precisando dos três pontos a qualquer custo para seguir vivo na busca pelo acesso.