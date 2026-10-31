Resultado do jogo do Botafogo-SP x Sport hoje (31/10): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

por Davi Saboya
Resultado do jogo do Botafogo-SP x Sport hoje (31/10): Veja placar parcial e gols
Cerimônia de abertura do jogo entre Botafogo-SP x Sport pela 36ª rodada da Série B - Rainier Moura/SCR

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Botafogo-SP x Sport se enfrentam neste sábado (31/10). O duelo, que acontece no estádio Santa Cruz, é válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Na classificação, o Leão da Ilha está na cola do G-6. O time rubro-negro possui 54 pontos, um a menos que o CRB, que abre a zona de classificação. Assim, só a vitória interessa ao clube pernambucano.

Veja o resultado do jogo do Botafogo-SP x Sport hoje (31/10)

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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