Resultado do jogo do Botafogo-SP x Sport hoje (31/10): Veja placar parcial e gols
O duelo é válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
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Botafogo-SP x Sport se enfrentam neste sábado (31/10). O duelo, que acontece no estádio Santa Cruz, é válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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Na classificação, o Leão da Ilha está na cola do G-6. O time rubro-negro possui 54 pontos, um a menos que o CRB, que abre a zona de classificação. Assim, só a vitória interessa ao clube pernambucano.
Veja o resultado do jogo do Botafogo-SP x Sport hoje (31/10)
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