Botafogo-SP x Sport ao vivo (31/10): onde assistir, horário e escalações

Leão chega em São Paulo precisando da vitória pare entrar no G-6 da Série B do Brasileiro, enquanto adversário já não almeja mais nada na competição

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Faltando três rodadas para o fim da competição, o Sport ainda briga por uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Botafogo-SP, neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no estádio Santa Cruz. Para o clube rubro-negro, só a vitória interessa e ainda precisa secar o CRB, que joga apenas na segunda-feira (2) contra o Goiás, no estádio da Serrinha.

Na classificação, o Sport é o 7º colocado com 54 pontos, um a menos que o CRB. O time alagoano abre a zona de classificação na 6ª posição. As demais vagas dificilmente não ficarão com Novorizontino (1º), Juventude (2º), Vila Nova (3º), Criciúma (4º) e Fortaleza (5º). Ainda briga pela última vaga do G-6: Atlético-GO, Goiás e Operário-PR, que estão na cola do Leão.

"Muito bom contar com a presença e apoio da nossa torcida nesta reta final de competição. Sabemos que temos decisões pela frente e é fundamental ter este apoio, energia, união", afirmou o atacante Barletta.

"A partida contra o Botafogo-SP será uma das três finais que teremos e é bom saber que eles estão ao nosso lado, juntos, em busca do objetivo", completou.

Leão

Em relação ao time titular, o técnico Mariano Soso não deve realizar grandes mudanças na equipe rubro-negra. A tendência é que ele mantenha quase toda a equipe principal que começou o último jogo - a vitória sobre o Criciúma.

Na zaga, Marcelo Ajul retorna de suspensão e forma o setor junto com Marcelo Benevenuto. Já o meio-campo pode ter uma mudança. Patrick de Paula foi sacado durante a semana nos treinos e a vaga ficou com Biel.

Histórico

Ao longo da história, o Rubro-Negro soma apenas uma vitória como visitante diante do Botafogo-SP. No total, as equipes já se enfrentaram seis vezes com o time paulista como mandante, registrando quatro empates e um triunfo para cada lado.

Os três confrontos mais recentes no reduto do rival aconteceram pela própria Série B: em 2023 e 2024, os duelos terminaram empatados por 1 a 1. O único resultado positivo do Leão nessa condição ocorreu em 2019, ano em que a equipe conquistou o acesso, quando venceu por 2 a 0, com gols de Élton e Guilherme.

Adversário

O Botafogo-SP, dirigido pelo técnico Cláudio Tencati, não almeja mais nada na competição. Apesar de matematicamente conseguir chega no G-6, a probabilidade é muito baixa. O time paulista possui 47 pontos e está com a permanência garantida.

Na última rodada, bateu por 2x0 o Avaí, na Ressacada. Vale destacar ainda que nos outros três jogos anteriores o clube também somou vitórias, ou seja, faturou quatro triunfos consecutivos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Botafogo-SP x Sport

Botafogo-SP

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Diego Hernández; Clayson, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.