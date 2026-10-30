Botafogo-SP x Sport ao vivo (31/10): onde assistir, horário e escalações

Leão chega em São Paulo precisando da vitória pare entrar no G-6 da Série B do Brasileiro, enquanto adversário já não almeja mais nada na competição

por Davi Saboya
Botafogo-SP x Sport ao vivo (31/10): onde assistir, horário e escalações
Barletta, autor dos dois gols do Sport sobre o Criciúma - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Faltando três rodadas para o fim da competição, o Sport ainda briga por uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Botafogo-SP, neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no estádio Santa Cruz. Para o clube rubro-negro, só a vitória interessa e ainda precisa secar o CRB, que joga apenas na segunda-feira (2) contra o Goiás, no estádio da Serrinha.

Leia Também

Na classificação, o Sport é o 7º colocado com 54 pontos, um a menos que o CRB. O time alagoano abre a zona de classificação na 6ª posição. As demais vagas dificilmente não ficarão com Novorizontino (1º), Juventude (2º), Vila Nova (3º), Criciúma (4º) e Fortaleza (5º). Ainda briga pela última vaga do G-6: Atlético-GO, Goiás e Operário-PR, que estão na cola do Leão.

"Muito bom contar com a presença e apoio da nossa torcida nesta reta final de competição. Sabemos que temos decisões pela frente e é fundamental ter este apoio, energia, união", afirmou o atacante Barletta.

"A partida contra o Botafogo-SP será uma das três finais que teremos e é bom saber que eles estão ao nosso lado, juntos, em busca do objetivo", completou.

Leão

Em relação ao time titular, o técnico Mariano Soso não deve realizar grandes mudanças na equipe rubro-negra. A tendência é que ele mantenha quase toda a equipe principal que começou o último jogo - a vitória sobre o Criciúma.

Na zaga, Marcelo Ajul retorna de suspensão e forma o setor junto com Marcelo Benevenuto. Já o meio-campo pode ter uma mudança. Patrick de Paula foi sacado durante a semana nos treinos e a vaga ficou com Biel.

Histórico

Ao longo da história, o Rubro-Negro soma apenas uma vitória como visitante diante do Botafogo-SP. No total, as equipes já se enfrentaram seis vezes com o time paulista como mandante, registrando quatro empates e um triunfo para cada lado.

Os três confrontos mais recentes no reduto do rival aconteceram pela própria Série B: em 2023 e 2024, os duelos terminaram empatados por 1 a 1. O único resultado positivo do Leão nessa condição ocorreu em 2019, ano em que a equipe conquistou o acesso, quando venceu por 2 a 0, com gols de Élton e Guilherme.

Adversário

O Botafogo-SP, dirigido pelo técnico Cláudio Tencati, não almeja mais nada na competição. Apesar de matematicamente conseguir chega no G-6, a probabilidade é muito baixa. O time paulista possui 47 pontos e está com a permanência garantida.

Na última rodada, bateu por 2x0 o Avaí, na Ressacada. Vale destacar ainda que nos outros três jogos anteriores o clube também somou vitórias, ou seja, faturou quatro triunfos consecutivos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Botafogo-SP x Sport

Botafogo-SP

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Diego Hernández; Clayson, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

  • Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.
  • Horário: 16h (de Brasília).
  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).
  • Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT).
  • VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também