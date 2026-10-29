Sport precisará quebrar tabu contra Botafogo-SP para entrar no G-6 da Série B

Com apenas uma vitória como visitante diante do rival, Leão desafia bom momento do time paulista na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro

por Davi Saboya
Sport precisará quebrar tabu contra Botafogo-SP para entrar no G-6 da Série B
Mariano Soso e jogadores em treino do Sport - Paulo Paiva/Sport

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Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma na Ilha do Retiro, o Sport entra em campo neste próximo sábado (31), às 16h (de Brasília), para visitar o Botafogo-SP, em partida válida pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na luta direta por um lugar no G-6, o Leão da Ilha precisará superar não apenas o bom momento do adversário, mas também o retrospecto desfavorável atuando no interior paulista.

Ao longo da história, o Rubro-Negro soma apenas uma vitória como visitante diante do Botafogo-SP. No total, as equipes já se enfrentaram seis vezes com o time paulista como mandante, registrando quatro empates e um triunfo para cada lado.

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Os três confrontos mais recentes no reduto do rival aconteceram pela própria Série B: em 2023 e 2024, os duelos terminaram empatados por 1 a 1. O único resultado positivo do Leão nessa condição ocorreu em 2019, ano em que a equipe conquistou o acesso, quando venceu por 2 a 0, com gols de Élton e Guilherme.

Se o histórico como visitante traz dificuldades, o cenário atual do adversário exige atenção redobrada. Após lutar contra o rebaixamento, o Botafogo-SP, treinado por Cláudio Tencati, vive sua melhor fase na competição e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, chegando para o duelo já sem riscos de queda para a Série C.

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No somatório geral de todos os embates entre os clubes, o histórico aponta equilíbrio com vantagem para os pernambucanos: em 14 partidas disputadas, são seis vitórias do Sport, cinco empates e três triunfos do Botafogo-SP.

O último encontro entre eles ocorreu na 17ª rodada da atual Série B, na Ilha do Retiro, marcado por um eletrizante empate de seis gols. Naquela ocasião, ainda sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Leão chegou a ficar atrás do placar em duas oportunidades, mas buscou a igualdade com gols de Benevenuto e de Barletta, que balançou as redes duas vezes.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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