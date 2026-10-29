Sport precisará quebrar tabu contra Botafogo-SP para entrar no G-6 da Série B

Com apenas uma vitória como visitante diante do rival, Leão desafia bom momento do time paulista na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro

Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma na Ilha do Retiro, o Sport entra em campo neste próximo sábado (31), às 16h (de Brasília), para visitar o Botafogo-SP, em partida válida pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na luta direta por um lugar no G-6, o Leão da Ilha precisará superar não apenas o bom momento do adversário, mas também o retrospecto desfavorável atuando no interior paulista.

Ao longo da história, o Rubro-Negro soma apenas uma vitória como visitante diante do Botafogo-SP. No total, as equipes já se enfrentaram seis vezes com o time paulista como mandante, registrando quatro empates e um triunfo para cada lado.

Os três confrontos mais recentes no reduto do rival aconteceram pela própria Série B: em 2023 e 2024, os duelos terminaram empatados por 1 a 1. O único resultado positivo do Leão nessa condição ocorreu em 2019, ano em que a equipe conquistou o acesso, quando venceu por 2 a 0, com gols de Élton e Guilherme.

Se o histórico como visitante traz dificuldades, o cenário atual do adversário exige atenção redobrada. Após lutar contra o rebaixamento, o Botafogo-SP, treinado por Cláudio Tencati, vive sua melhor fase na competição e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, chegando para o duelo já sem riscos de queda para a Série C.

Veja também: melhores momentos de Sport 2x1 Criciúma

No somatório geral de todos os embates entre os clubes, o histórico aponta equilíbrio com vantagem para os pernambucanos: em 14 partidas disputadas, são seis vitórias do Sport, cinco empates e três triunfos do Botafogo-SP.

O último encontro entre eles ocorreu na 17ª rodada da atual Série B, na Ilha do Retiro, marcado por um eletrizante empate de seis gols. Naquela ocasião, ainda sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Leão chegou a ficar atrás do placar em duas oportunidades, mas buscou a igualdade com gols de Benevenuto e de Barletta, que balançou as redes duas vezes.