Sport expande programa social Torcedor Nota 10 e leva ação ao Agreste de Pernambuco

Com cerca de 2 mil pessoas em João Alfredo, iniciativa pioneira aproximou estudantes da rede pública do clube e garante presença de alunos em jogo

Em um movimento estratégico de valorização e aproximação com sua torcida no interior do Estado, o Sport realizou, na tarde desta quarta-feira (28), a 6ª edição do Programa Torcedor Nota 10. Pela primeira vez desde o seu lançamento, a iniciativa que une inclusão social, incentivo ao esporte e educação desembarcou no Agreste de Pernambuco, movimentando o Ginásio Poliesportivo Djair Santos, no município de João Alfredo, em um evento festivo que reuniu cerca de 2 mil pessoas entre alunos, autoridades locais e representantes do clube.

A ação beneficiará estudantes da rede pública municipal de João Alfredo, que terão a oportunidade de viajar até a capital pernambucana para acompanhar das arquibancadas o duelo do Leão contra o Goiás, agendado para o próximo dia 14 de novembro, na Ilha do Retiro.

A recepção calorosa no Agreste contou ainda com a presença do mascote Léo, que distribuiu brindes exclusivos e garantiu a animação do público, além da participação ativa do atacante Arthur Maron e do goleiro Adriano.

Para a cúpula rubro-negra, o desembarque do projeto na região marca um importante passo no plano de fortalecimento da marca do clube fora do Grande Recife. O CEO do Sport, Felipe Ximenes, destacou o alcance social da ação e o impacto do acolhimento recebido no município.

“Interiorizar nossa marca e ir até onde a torcida do Sport está, independente de onde for, é um dos objetivos desse programa Torcedor Nota 10. Quando a gente pensa que não pode mais se surpreender, chega aqui no Agreste e é recebido com esse carinho todo. Tenho certeza de que vai ser muito especial receber toda essa energia na Ilha do Retiro”, ressaltou o dirigente.

Dentro de campo, o contato direto com os jovens torcedores serviu como combustível emocional para os atletas. O goleiro Adriano relembrou suas próprias origens ao avaliar a importância de servir de inspiração para os estudantes.

“Eu já fui criança e um dia tive o sonho de ser jogador de futebol. Estar aqui e sentir todo esse carinho me faz lembrar da minha infância e me empenhar cada vez mais para fazer a alegria e trazer o sorriso para eles”, comentou o arqueiro.

O atacante Arthur Maron reforçou o caráter pioneiro da instituição em promover ações de grande porte voltadas à formação de novas gerações de apaixonados pelo futebol pernambucano.

“É muito gratificante participar desse momento. Tinha que ser o Sport mesmo para promover um programa desse porte. O Sport é gigante e, com ações como essa, só tende a formar novos torcedores e aumentar a paixão por esse time”, pontuou o atacante.