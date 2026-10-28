Sport ganha retorno de Marcelo Ajul para duelo decisivo contra o Botafogo-SP

Na reta final e decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport ganhou um reforço importante para o seu sistema defensivo. O zagueiro Marcelo Ajul, que cumpriu suspensão automática na última rodada após ser expulso na partida contra o Fortaleza, volta a ficar totalmente à disposição da comissão técnica rubro-negra. Com o retorno, a tendência é que ele reassuma a titularidade e forme a dupla de zaga ao lado de Marcelo Benevenuto, fazendo com que Habraão retorne para o banco de reservas.

A mudança no miolo de zaga chega em um momento de extrema exigência para o Leão na competição. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela de classificação, somando 54 pontos, e está na cola do G-6, ficando a apenas um ponto de distância do CRB, que abre a zona de acesso na 6ª posição com 55 pontos.

Faltando apenas três rodadas para o término do campeonato, o equivalente a nove pontos em disputa, cada detalhe e peça no tabuleiro contam para a arrancada final rumo ao pelotão de cima. O primeiro teste dessa sequência final será neste sábado (31), às 16h (de Brasília), quando o Sport encara o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista.

"Os dois times vêm de uma vitória. De uma grande vitória. Automaticamente a vitória traz uma semana diferente. Traz um ambiente diferente. E, sem dúvidas, eu acredito que lá nós vamos encontrar muita dificuldade. Eu já tive uma passagem por lá, já trabalhei lá e sei como é muito difícil. Os adversários que vão jogar lá têm muita dificuldade e eu acredito que, que para nós não vai ser diferente", afirmou o volante Willian Oliveira.

"Nós vamos encontrar muita dificuldade lá, mas quanto a isso, eu acredito que dentro da estratégia que o Mariano (Soso, técnico) está passando para nós, né, para esse jogo, que, sem dúvida, é um jogo muito difícil. Tenho certeza que teremos uma estratégia muito positiva para que a gente consiga fazer aquilo que nós temos na mente: que é a vitória, os três pontos", completou.

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Após o compromisso fora de casa diante dos paulistas, o Leão da Ilha ainda terá pela frente o Operário-PR, também longe de seus domínios, e encerrará a sua participação na Série B jogando diante de sua torcida na Ilha do Retiro, onde medirá forças contra o Goiás.

Vale lembrar que nesta temporada apenas os dois melhores colocados conquistam o acesso direito para a Série A de 2027. Os demais integrantes do G-6 disputaram os playoffs em busca das outras duas vagas: 3º x 6º e 4º x 5º, em jogos de ida e volta.

