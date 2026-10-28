Ronaldo Henrique abre o jogo sobre saída do Sport e revela divergências internas

Volante formado na base rubro-negra comentou sobre sua relação com pessoas da gestão e relembrou a passagem pelo clube pernambucano

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O volante Ronaldo Henrique comentou os motivos que marcaram sua saída do Sport, no fim de 2023.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última terça-feira (27), o jogador afirmou que seu lado torcedor do clube influenciava sua postura diante de situações com as quais não concordava dentro do clube.

Formado nas categorias de base rubro-negras, o meio-campista explicou que, apesar de respeitar as pessoas que ocupavam cargos superiores, nem sempre conseguia ficar em silêncio diante de determinadas situações. Segundo ele, essa postura acabou gerando atritos.

“Eu sempre fui um cara que respeitei muito as pessoas que estavam acima de mim, mas tenho esse lado torcedor do Sport. Então, tinha coisas que eu via e não conseguia ficar calado. Nessas horas, você acaba criando algumas inimizades, e alguns caras acabam levando para o coração algumas coisas que, às vezes, não querem ouvir”, declarou.

Ronaldo Henrique teve longa passagem pelo Sport

Ronaldo Henrique iniciou a carreira profissional no Sport em 2014, após passar pelas categorias de base do clube desde 2008.

O volante permaneceu na equipe até 2017, período em que foi emprestado por três temporadas, e retornou ao Recife em 2019.

O jogador seguiu no elenco rubro-negro até o fim de 2023, quando seu contrato terminou, em 31 de dezembro. A gestão do presidente Yuri Romão e o comitê gestor do clube não renovaram o vínculo para a temporada seguinte.

Ao longo da passagem pelo Sport, Ronaldo disputou 240 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. O volante também conquistou cinco títulos com a camisa rubro-negra: quatro edições do Campeonato Pernambucano e uma da Copa do Nordeste.

A saída ocorreu após uma temporada em que o Sport começou com o título estadual invicto e fez um bom primeiro turno na Série B, mas terminou sem conquistar o acesso à elite nacional. A equipe não conseguiu garantir a vaga na última rodada do campeonato.

Volante conquistou acesso à Série B com a Inter de Limeira

Em 2026, Ronaldo Henrique defendeu a Inter de Limeira na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista terminou a segunda fase entre os classificados e garantiu o acesso à Série B de 2027.

Além da Inter de Limeira, Ferroviária, Maringá e Santa Cruz também conquistaram vagas na segunda divisão nacional. Para Ronaldo, o acesso representa um novo capítulo da carreira após a passagem pelo futebol pernambucano.